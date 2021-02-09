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境外生專案入境方案趕在年前通過！即日起可入境
我國下學期還有4489名境外新生等著入境，教育部歷經一個多月的研議，昨天終於發出公文，即日起開放境外生申請專案入境。
教育部表示，入境學生要附上三天內核酸檢驗陰性報告，入境後要完成14天居家檢疫，檢疫後要接受採檢，接著持續自主健康管理7天，並由學校持續追蹤關懷。由於採檢要一到兩個工作日，教育部要求各校幫境外生預訂16天的防疫旅館房間，以利等候採檢結果。採檢過關才能離開防疫旅館。
在入境費用上，教育部表示，住檢疫旅館的費用一律由境外生負擔，但採檢結果由政府負擔。
我國只開放政府核定的境外生名單入境，教育部請各校在境外生來台名冊中，最早班機抵達日的前五個工作日（不含假日）到境外生來台就學系統上傳名冊。
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