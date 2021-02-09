快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外生專案入境方案趕在年前通過！即日起可入境

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部即日起開放境外生申請專案入境。本報資料照片
教育部即日起開放境外生申請專案入境。本報資料照片

我國下學期還有4489名境外新生等著入境，教育部歷經一個多月的研議，昨天終於發出公文，即日起開放境外生申請專案入境。

教育部表示，入境學生要附上三天內核酸檢驗陰性報告，入境後要完成14天居家檢疫，檢疫後要接受採檢，接著持續自主健康管理7天，並由學校持續追蹤關懷。由於採檢要一到兩個工作日，教育部要求各校幫境外生預訂16天的防疫旅館房間，以利等候採檢結果。採檢過關才能離開防疫旅館。

在入境費用上，教育部表示，住檢疫旅館的費用一律由境外生負擔，但採檢結果由政府負擔。

我國只開放政府核定的境外生名單入境，教育部請各校在境外生來台名冊中，最早班機抵達日的前五個工作日（不含假日）到境外生來台就學系統上傳名冊。

教育部 防疫旅館

延伸閱讀

居家隔離跑去看牙醫30分鐘 台商被罰10萬不服氣

周春米年前替學生請命 籲教育部速核操場整建案

監察院促檢討「小明」入境管制 蘇貞昌：盡量做到圓滿

教部遭批安排財團接管康寧大學 相關議事暫喊卡

相關新聞

過年不僅吃好也要充實心靈 特選庖丁解牛、執牛耳等系列書單犇向嶄新一年

肉身有燦美時，有蒼老時，愧然的是，年輕的我耽美戀好，明知彩雲易散，卻癡想時時彩霞滿天，心了琉璃易碎，卻對摯愛難以放手。那樣狂熱又執著的心意，卻讓自己受困於煩惱的牢籠，舉手投足都受慾念的羈絆。

境外生專案入境方案趕在年前通過！即日起可入境

我國下學期還有4489名境外新生等著入境，教育部歷經一個多月的研議，昨天終於發出公文，即日起開放境外生申請專案入境。

教部遭批安排財團接管康寧大學 相關議事暫喊卡

康寧大學董事會日前遭解散，教育部正協助組成公益董事會。高教工會指控教育部為董事會組成量身訂做一套辦法，以「董事群組」而非...

台北市提早入國小鑑定 2月19日起報名

110學年度未足齡兒童申請提早入國民小學鑑定，並於2月19日至2月20日受理報名。台北市政府教育局表示，希望提供未足齡兒...

配合防疫 全北市140間國小已備紅外線設備

今日教育局舉辦紅外線手溫感測儀捐贈儀式，由台北市獅子會募資捐贈23台手溫感測儀給，教育局副局長陳素慧表示，讓全北市140...

疫情嚴峻差點無法比賽 游月說舞團拿下14金

疫情嚴峻許多比賽取消，也間接影響學生升學超額比序成績，彰化縣員林市知名舞蹈老師游月說表示，孩子們長期的訓練，卻因取消比賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。