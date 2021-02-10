「出走」到實驗教育體系 中信實中學生錄取美公立常春藤名校

「九年級生」受夠了體制內僵化的教育環境，每天讀書、考試無限輪迴，待在學校14個小時「喘不過氣」，他們無法接受2021年的今天，台灣社會仍普遍存在「唯有讀書高」的觀念，因此決定「出走」到實驗教育體系，經過三年全英語訓練，已經申請上美國百大名校。

中信實中學生邱裕宸和簡宇宏有感於體制內學習環境讓他們無法伸展手腳，決定出走，年紀輕輕就從台北市隻身到台南就讀實驗教育機構。 圖／記者馮靖惠 攝影

圖／記者馮靖惠 攝影

目前就讀中信國際實驗教育機構（中信實中）三年級的邱裕宸，已經申請上美國公立常春藤名校—亞利桑那大學。邱裕宸國中小都是在台北市念傳統型公立 學校，他說，國中升學壓力很重，早上七點到校，九點半晚自習結束才能離校，一整天待在學校14個小時，每天都在無止盡讀書、考試，「這種環境和氛圍不是我想要的，不知自己為何而讀。」

「如果繼續在體制內高中讀三年，我未來可能會後悔。」邱裕宸說，現在已經2021年了，台灣社會卻還是「唯有讀書高」的觀念，讓他無法理解和認同，加上父母傾向讓他大學時出國讀書，因此他決定南下到中信實中唸書。

邱裕宸表示，中信實中的環境對於培養英文能力相當合適，尤其是普遍台灣學生較為薄弱的「說」和「聽」多半都是這邊學生的強項。他舉例，有學弟剛進來時完全不敢開口講英文，一個學期後，已經可以用英文報告。

中信實中師生在樹屋分享課程心得。 圖／中信實中 提供

邱裕宸說，學校的特色是給學生較多的自由，在顧及課業的同時，能從中去學習獨立自主還有尋找自己的目標，也很注重學生多方面的發展，包括體育，音樂、藝術等，但也因為如此，「自我管理」非常重要，因為相對自由度很大。

「台灣的學生忙著讀書，都忘了去思考自己未來想成為什麼樣的人。」中信實中三年級學生簡宇宏，因為父親工作關係，曾在日本、上海讀國際學校，小五後回台讀國小，他回憶，當時中文字幾乎看不懂，國語程度落後其他同學。國中時雖然唸的也是實驗學校，但國三時為了拚國中會考，仍是每天讀書、考試，「讀到後面很痲痹」。對於從小沈浸在西方活潑教學方式的他而言，國三那年真的很不適應。

後來簡宇宏看到中信實中採取全面選修的學習模式，「有點像是提早進入大學生活」，簡宇宏說，中信實中的課程多元，他回憶，曾在校園內撿葉子做成茶喝，或是到台南老街來趟文青小旅行，有的英文課則是讀一本小說。

簡宇宏提醒， 來到中信實中，要有獨立的心理準備，要清楚自己未來的路。像他知道自己大學要走理工，在修課時，化學等專業科目，就會中文、英文都修，增進實力。

中信實中執行長鄭欽哲表示，中信實中是台南市第一所國中+高中階段六年一貫的國際實驗教育機構，以全面選修的學習模式取代傳統填鴨式教育，也會定期安排升學講座，幫助學生建立多元學習歷程，以利學生出國留學，或透過特殊選才管道申請國內大學。學校也有與日本橫濱中華學院簽訂MOU合作協議，招收日本學生，創造國際化學習環境。

以全英語教學推動高中階段實驗教育的中信實中，「一學生一課表」的最大辦學特色，吸引了許多外地學生就讀。校方表示，僅1/4是台南在地人，其他都是從北部和中部遠道就讀。

鄭欽哲表示，中信實中跟體制內最大的差別是，中信實中用心體會每個學生的不同，提供最優質的學習讓每個孩子適性發展，有溫度有熱情，有別於傳統機械化標準化的教學模式。

中信實中提供最優質的學習讓每個孩子適性發展。 圖／中信實中 提供

鄭欽哲表示，因為大學和研究所辦學績效獲得各界肯定，向下扎根延伸到高中階段，109學年度再向下延伸國中階段，期望落實實驗教育條例多元教育選擇的目標，提供優質的教育資源拓展孩子的國際視野。

校方指出，高中階段辦學成果亮眼，實驗教育向下延伸，設立中信實中國中部，除了美語課程外，數學、自然、社會等課程，也同步以雙語教學，並與台南升學私校策略聯盟，以專班方式加強數學、自然科學領域；同時安排中信金融管理學院知名第一志願高中畢業的菁英學生進行三人以下小班制學科輔導，面面俱到確保學生升學競爭力。

為了營造學生隨處可學習的環境，鄭欽哲帶領校園設計團隊，不斷推動各個學習角落的優化，如教師辦公室開放與學生共享的空間，隨時可見學生於學習空間自修，還有教學區域走廊與川堂設置木桌、木椅，讓學生擁有舒適的閱讀學習的氛圍。鄭欽哲發現學生酷愛足球運動，特別在中庭規畫小型足球場，讓學生使用，不只運動紓壓，更從中建立緊密的同儕情誼。