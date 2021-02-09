僑外生過年不能回家 僑中圍爐、發紅包解思鄉情

新冠肺炎疫情限制出入境，在台讀書的僑外生怕年後入境卡關，寒假不敢回家，迎來人生第一個沒回家的春節。教育部表示，部長潘文忠非常關心僑生在台生活，寒假期間除補助各校辦理僑生寒假營隊及春節聯歡等活動，也會請學校及僑輔人員持續關懷，期盼透過春節聯歡等活動讓僑生在台灣感受年節歡樂與溫馨，並紓解思鄉之情。

受國際疫情嚴峻影響，教育部宣導在台僑生寒假期間盡可能留在台灣，暫不返回僑居地。國立華僑高中為充實僑生寒假生活，每年除規畫營隊活動外，也舉行僑生新春聯歡活動。今年活動安排春節祭祖儀式、自助餐會、僑生歌舞表演、摸彩等，摸彩品包括iPad、iWatch、腳踏車、文青背包、現金紅包等相當豐富，期待讓校內師生感受春節的溫馨與祝福。

為讓僑生感受熱鬧的年節氣氛，華僑高中校長鄭文洋今年還特別舉辦僑生圍爐活動，除了享受豐盛年菜，也發送年節紅包及春節期間加菜金，讓學生感受台灣濃厚的人情味及年節氣氛。

教育部指出，僑生體諒疫情情勢，絕大多數都選擇留在台灣，並參加學校的春節聯歡活動，在台灣與師長、同學們共同感受年節溫情。期盼僑生都能注意安全，度過一個美好的寒假。