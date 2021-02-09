教部遭批安排財團接管康寧大學 相關議事暫喊卡

康寧大學董事會日前遭解散，教育部正協助組成公益董事會。高教工會指控教育部為董事會組成量身訂做一套辦法，以「董事群組」而非個人為董事侯選單位，只要群組承諾捐資，就能獲得三分之二以上董事席次，決議一切重要事項，這形同招募禿鷹般的財團入主康寧大學，影響日後師生權益。

教育部今天上午舉行董事推選小組會議，與會人士會後表示，今天會議只討論議事程序等事項，並選出小組召集人，未就「董事群組」一事實質討論。會議期間在會場外靜坐的康寧大學教師，聽聞此消息一同歡呼，並說他們到教育部門口抗議三日，終於收到農曆年前的好禮物。

在今天開會之前，康寧大學教師表示，直到會議前24小時，教育部對康寧教師代表及學生代表開會通知都還沒寄出，他們連開會時間與地點都無法得知。康寧學生代表（學生會會長）因未事前收到教育部開會通知下，已返回花蓮過年，導致學生代表根本無法出席會議。粗糙的程序更讓高教工會和康寧教師懷疑教育部居心叵測。

「董事群組」為何引起基層教師反彈？高教工會表示，政府至今接管七間私立大專董事會、推選公益董事以來，從未發生這樣的狀況。從景文、華夏、東方、南開、精鐘、親民、永達等大專校院受政府接管，或近期亞太學院、親民小學受法院指派臨時公益董事，所有推選的公益董事會都是代表各界的「社會公正人士」個人組成，沒有任何一間學校的公益董事是以此種「董事群組」方式招募，或要公益董事捐資而排除一般公正人士。他們認為教育部所為絕不尋常，是在為特殊利益入主康寧開路。

有關康寧大學董事會遭解散的原因，教育部表示，原來的康寧董事會租用台糖公司土地，為依承諾進行權利金捐資，教育部去年7月聲請法院解除全體董事職務。法院於同年11月17日裁定有理由，教育部依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會。