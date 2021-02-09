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讓收容學生也有過年感 明陽中學暖心辦電話懇親

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
矯正署明陽中學昨天上午舉辦春節電話懇親活動，讓收容學生提早感受春節過年氣氛，一解思念家人之情。圖／明陽中學提供
矯正署明陽中學昨天上午舉辦春節電話懇親活動，讓收容學生提早感受春節過年氣氛，一解思念家人之情。圖／明陽中學提供

農曆春節將近，矯正署明陽中學為防疫，特別於昨天上午舉辦春節電話懇親活動，學生抓緊6分鐘時間與家人對話，明陽中學校長涂志宏表示，針對電話無法接通的學生，校方也將提供電話接見或協助家人申請「行動接見」服務，讓家屬可用手機與學生視訊會面。

涂志宏表示，以往明陽中學會在春節前舉辦面對面懇親活動及團圓餐會，今年因新患肺炎疫情暫停實施，但為讓全校105位學生提前感受過年氣氛，也紓解收容學生的思親之苦，中華電信公司高雄營業處特別以公益無償性質架設12部電話機，由學生親自祝福家人「新年快樂」。

涂志宏說，因學生來自全國各地，登記參加電話懇親的學生及家屬踴躍，許多家屬一早就在期待電話響起的聲音，看到現場有些學生在與家人對話瞬間，眼眶馬上流下淚水，氣氛非常感人。

校方也針對電話無法接通的學生，由班級導師辦理電話接見或協助家屬申請「行動接見」服務，家屬可事先下載手機APP，等通過申請後，即可透過手機APP與學生視訊會面，一解學生思念家人的心情。

矯正署明陽中學昨天上午舉辦春節電話懇親活動，讓收容學生提早感受春節過年氣氛，一解思念家人之情。圖／明陽中學提供
矯正署明陽中學昨天上午舉辦春節電話懇親活動，讓收容學生提早感受春節過年氣氛，一解思念家人之情。圖／明陽中學提供
矯正署明陽中學昨天上午舉辦春節電話懇親活動，讓收容學生提早感受春節過年氣氛，一解思念家人之情。圖／明陽中學提供
矯正署明陽中學昨天上午舉辦春節電話懇親活動，讓收容學生提早感受春節過年氣氛，一解思念家人之情。圖／明陽中學提供

春節 疫情

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