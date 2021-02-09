台北市提早入國小鑑定 2月19日起報名

110學年度未足齡兒童申請提早入國民小學鑑定，並於2月19日至2月20日受理報名。台北市政府教育局表示，希望提供未足齡兒童提早進入國民小學接受適性教育機會。

教育局表示，設籍台北市且須有家長或監護人至少1人共同設籍，年滿5足歲，具資優特質且社會適應行為與國民小學一年級學童相當者均可報名。

教育局表示，有意願報名的家長，可至承辦學校購買報名表件填寫，於110年2月19日至2月20日上午8時至下午4時，依戶籍行政區向行政區各受理報名的承辦國民小學報名。

教育局表示，經台北市特殊教育學生鑑定及就學輔導會審議通過核定提早入學者，核發提早入學資格證明書，後續由家長或監護人持戶口名簿、提早入學資格證明書及入學通知單。

此次由仁愛國小提供檢定場地，仁愛國小校長楊柳淳表示，提早入學資格會以特殊的鑑定工具檢定，並非一般考試報名，學校方面當然也是鼓勵學生報名，報名後學生會在3月6日參加檢定，會經過初評、複評兩次檢定。

各行政區承辦學校：松山區民權國民小學、信義區三興國民小學、大安區仁愛國民小學、中山區吉林國民小學、大同區永樂國民小學、中正區市立大學附設實驗國民小學、萬華區西門國民小學、文山區興隆國民小學、內湖區碧湖國民小學、南港區胡適國民小學、士林區百齡國民小學、北投區北投國民小學。