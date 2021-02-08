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再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

用英文搶頭香 雲林永年中學美語營演給你看

聯合報 / 教育事業部
學生製作的雲林美食英文版介紹。 圖╱聯合報教育事業部提供
學生製作的雲林美食英文版介紹。 圖╱聯合報教育事業部提供

雲林永年中學「國際外交官美語營」活動最後，各小隊上台發表學習成果，有小隊摸擬如何帶外國人遊景點、吃美食，也有隊伍用短劇表演在地文化，如朝天宮春節重頭戲「搶頭香」，外籍老師看得新奇，頻頻問，那是真的嗎？

永年中學校長張榮聰表示，「國際外交官美語營」因疫情延後一年，學生都很期待。營隊期間曾聽外籍老師說，沒到永年前，完全沒聽過雲林縣土庫鎮，上課後發現，學生的英文聽力超乎想像的好，只是缺少機會表達。教務主任許正輝說，看到同學能不拿稿上台用英語談控肉飯、宗教、景點，「看了很感動，大家真的很認真學習」。

這是永年中學校首次舉辦全英文營隊，兩位校友目前就讀高醫醫學系吳彥蓁、台師大人類發展與家庭學系楊品捷，受邀回校當隊輔，兩人大讚學弟妹很勇敢，願意開口與外師對談、互動，從交流中修正細節。

兩人也都提到，「上大學後才發現，教育資源的城鄉差距真的很大」。吳彥蓁指出，住在都會區的同學，從小就能參加不同類型的營隊，多元培養興趣，這是雲林偏鄉的學生很難想像的。

許正輝說，雖然母校位於資源相對少的雲林，但積極引進各類閱讀材料，十多年前讓學生在早自習聽空中英語教室，練習英文聽力，這兩年則是幫學生訂閱《好讀周報》、申請「好讀vip家用教學影片」，方便學生在校、在家都能聆聽老師的解說。

永年中學也鼓勵學生報考全民英檢、商業職業教育學會舉辦的英文檢定考試，今年起將帶領學生報考多益、多益普及，與國際檢定制度接軌。並計畫每年寒假舉辦全英文生活營，為學生創造更多英文溝通的環境。

永年中學學生用英文介紹雲林景點。 圖╱聯合報教育事業部提供
永年中學學生用英文介紹雲林景點。 圖╱聯合報教育事業部提供
永年中學第一次辦美語營成果豐碩。 圖╱聯合報教育事業部提供
永年中學第一次辦美語營成果豐碩。 圖╱聯合報教育事業部提供
永年中學學生努力用英語和外籍老師溝通。圖╱聯合報教育事業部提供
永年中學學生努力用英語和外籍老師溝通。圖╱聯合報教育事業部提供
學生用英語表演「搶頭香」。圖╱聯合報教育事業部提供
學生用英語表演「搶頭香」。圖╱聯合報教育事業部提供

多益 寒假 疫情

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