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配合防疫 全北市140間國小已備紅外線設備

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
紅外線手溫感測儀含有乾洗手設備，能確保每個小朋友進來學校的手部清潔，降低疾病感染率。記者潘才鉉／攝影
紅外線手溫感測儀含有乾洗手設備，能確保每個小朋友進來學校的手部清潔，降低疾病感染率。記者潘才鉉／攝影

今日教育局舉辦紅外線手溫感測儀捐贈儀式，由台北市獅子會募資捐贈23台手溫感測儀給，教育局副局長陳素慧表示，讓全北市140家國小都備有電子體溫快速篩檢設備，節省校方人力。

陳素慧表示，因應疫情需求，有的國小因為人數眾多，已經使用校本經費緊急採購，或是由家長慷慨解囊贊助購買，另外中央在五月舉辦會考時，所購入的紅外線體溫感測儀，也於會考結束後一併提撥給部分學校，此次在23所國小獲得捐贈，已讓全北市140家國小都備有紅外線設備。

陳素慧表示，將來學校無論人數多寡，都能以紅外線手溫感測儀、紅外線體溫感測儀為輔，利用科技輔助方式快速篩檢，確保師生安全進入校園，並減少人員近距離或直接接觸之風險，減輕防疫人力負擔，達成防疫目標，同時配合現有的耳溫槍為主，尤其紅外線手溫感測儀含有乾洗手設備，能確保每個小朋友進來學校的手部清潔，降低疾病感染率，同時也節省校方安排於校門口測量體溫的人力。

台北市湖山國小校長翁嘉聲表示，添設手溫感測儀之後，會在校門口安排人力確保學生進入校園有確實量手溫、手部消毒，若是同學有出現手溫過高，再由學校人員複查量測耳溫，有助於減少人力安排。

台北市獅子會捐贈紅外線手溫感測儀23台，全北市140所市立小學，校園均備有電子體溫快速篩檢設備。記者潘才鉉／攝影
台北市獅子會捐贈紅外線手溫感測儀23台，全北市140所市立小學，校園均備有電子體溫快速篩檢設備。記者潘才鉉／攝影

北市 教育局 會考

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