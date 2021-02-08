疫情嚴峻差點無法比賽 游月說舞團拿下14金

疫情嚴峻許多比賽取消，也間接影響學生升學超額比序成績，彰化縣員林市知名舞蹈老師游月說表示，孩子們長期的訓練，卻因取消比賽難以展現，讓大家非常沮喪，幸好中華民國啦啦舞協會及教育部體育署舉辦的全國藝術大賽照常舉行，游月說舞蹈團拿下14面金牌1面銀牌，游月說直說，小朋友的努力沒白費。

游月說表示，受疫情影響，去年和今年教育部的全國學生舞蹈比賽都取消，當二月初聽到今年全國賽也公告取消時，真的很難過，孩子們為了全國賽寒假連二週的密集訓練，卻無法比賽，尤其對於國三學生更會影響他們超額比序成績，去年和今年已影響到二屆學生，讓人覺得不捨。

不過舞團不放棄，繼續找其他參賽機會，在1月下旬得知還有中華民國啦啦舞協會及教育部體育署在台中屯區藝文中心舉辦的全國藝術大賽照常舉行，趕緊幫學生報名，昨天拿下國中小民俗舞、古典舞、啦啦隊等個人、團體等14面金牌1面銀牌。

員林市長游振雄今天也到舞團祝賀表揚學生，游振雄說，游月說舞團為員林打下今年第一仗，成績傲人，可說是員林之光。今天舞團也開慶功宴，剛好今天是游月說和游振雄同一天的生日，兩人均說「這真是最好的生日禮物」。