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高教工會質疑政府安排財團入主康寧大學 教育部否認

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高教工會質疑教育部安排財團入主康寧大學，數度到教育部門口抗議。圖／高教工會提供
高教工會質疑教育部安排財團入主康寧大學，數度到教育部門口抗議。圖／高教工會提供

瀕臨退場的康寧大學董事會日前遭解散，教育部正協助組成公益董事會。高教工會今天二度到教育部門口抗議，指控教育部為董事會組成量身訂做一套辦法，以「董事群組」而非個人為董事侯選單位，只要群組承諾捐資，就能獲得三分之二以上董事席次，決議一切重要事項，這形同招募禿鷹般的財團入主康寧大學，影響日後師生權益。

高教工會表示，政府至今接管七間私立大專董事會、推選公益董事以來，從未發生這樣的狀況。從景文、華夏、東方、南開、精鐘、親民、永達等大專校院受政府接管，或近期亞太學院、親民小學受法院指派臨時公益董事，所有推選的公益董事會都是代表各界的「社會公正人士」個人組成，沒有任何一間學校的公益董事是以此種「董事群組」方式招募，或要公益董事捐資而排除一般公正人士。他們認為教育部所為絕不尋常，是在為特殊利益入主康寧開路。

教育部高教司表示，高教工會的指稱非事實，教育部沒因康寧大學個案另作規定。原來的康寧董事會租用台糖公司土地，為依承諾進行權利金捐資，教育部於民國109年7月聲請法院解除全體董事職務。法院於同年11月17日裁定有理由，教育部依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會。

教育部 康寧大學 高教

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