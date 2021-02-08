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影／台中大雅國小和平樓拆除重建 學生教室牆塗鴨致謝

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大雅國小和平樓拆除重建工程，今天動土，學生在教室牆上寫感謝。記者游振昇／ 攝影
台中大雅國小和平樓拆除重建工程，今天動土，學生在教室牆上寫感謝。記者游振昇／ 攝影

台中市大雅區大雅國小和平樓拆除重建工程，今天舉辦動土典禮，舊教室待拆除，新大樓預計2年後完工，教室牆內滿滿塗鴨，學生們寫下對舊教室的不捨和感謝。

台中市長盧秀燕和教育局長楊振昇與多位民意代表，今天參加動土典禮，盧秀燕表示，過年前大雅國小要蓋新房，她說和平樓拆除重建工程經費近8400萬元，大雅國小已建校123年，是台中市歷史第3悠久學校，學校久，建築物老舊，她說再怎麼窮也不能窮教育，一定要給學生們好的教育環境。

教育局表示，和平樓經結構安全鑑定屬耐震能力不足校舍，有使用安全上的疑慮，為了提供安全無虞的學習環境給師生使用，校舍重建刻不容緩，這次重建工程經費由教育部補助195萬元，市府籌編8200萬元，補助經費合計8395萬元；原有校舍為東西向建築，師生飽受日曬之苦，在建築師的巧思規劃為L型設計，縮減東西向教室間數，轉為南北向，除解決日曬問題，並與學校原有建築順利銜接，提供方便舒適的空間，營造溫馨校園，讓教師教學與學生學習都能提升品質。

教育局長楊振昇表示，校園安全是市府最重視的一環，校舍重建打造安全樸實、節能環保、健康友善的永續校園，期盼未來嶄新的校舍可以為莘莘學子們提供更好的學習環境，讓老師們發揮所長精進教學，提升學生學習成效。

和平樓將拆除，教室現已空蕩，沒有桌椅，牆面留下學生們的塗鴨，寫下對老教室的不捨，許多學生都在牆壁寫著「謝謝你，讓我們在這裡讀書上課，愛你」。

台中大雅國小和平樓拆除重建工程，今天動土，台中市長盧秀燕等人參加。記者游振昇／ 攝影
台中大雅國小和平樓拆除重建工程，今天動土，台中市長盧秀燕等人參加。記者游振昇／ 攝影
台中大雅國小和平樓拆除重建工程，今天動土。記者游振昇／ 攝影
台中大雅國小和平樓拆除重建工程，今天動土。記者游振昇／ 攝影
台中大雅國小和平樓拆除重建工程，今天動土，學生在教室牆上寫感謝。記者游振昇／ 攝影
台中大雅國小和平樓拆除重建工程，今天動土，學生在教室牆上寫感謝。記者游振昇／ 攝影

建築 教育局

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