對齊社會創新 文大打造堅韌有愛韌世代

110學年度大學學測已結束，邊過年邊等成績的考生依然有做不完的選擇題。不論要參加繁星推薦或準備個人申請，「選系？選校？選口碑？看落點？」是最難的複選題。除了考慮個人興趣和專長，很多考生和家長也在仔細評估各大學的校務和育才計畫是否明確、落實、有開創性和未來性。

一場疫情讓全世界都體認到，環境巨變只在瞬間，未來年輕人毋庸置疑要更沈著耐挫、更具備接地氣的思維，也更有韌性面對挑戰。做為全台第一所獲經濟部認可登錄成為創新組織的大學，文化大學教務長方元沂表示，2021年起，重要的發展方向和培育目標之一，就是把聯合國17項永續發展目標SDGs融入教務，鍛鍊學子以創新腦解決社會議題的能力，並內化成學習態度與人生價值的DNA。

方元沂教務長鼓勵學生跨域學習，用「態度」來證明自己。 圖／文化大學提供

「培養有社會創新力的學子、追求永續健全的發展，始終是學校一致的共識。」方元沂說，明年文大即將迎接創校六十周年，團隊都有共識，面對高校的嚴峻競爭，歷史悠久的文大必須展現積極正向、創新起飛的企圖心。對齊社會創新，培養能跟上環境變化的「韌世代」中堅份子，將是核心任務。

在陽明山求學，可以體驗動靜皆宜多面向的大學生活。 圖／文化大學提供

打造「韌世代」，文化大學絕對是天時地利。全球28萬校友，對求學時代「上山練功」也很有記憶點，時而彩虹高掛、時而強風大雨，早就養出不怕風雨的耐受力。進入職場更能展現不會見風就倒的韌性，很耐挫、願意拚。

「韌世代的培養更要灌注對社會創新、永續共好的價值。」方元沂教務長說，多年來文大專注校務創新，讓學生跨域學習，把正式課程連結SDGs，引導學生關心國家社會、善於思考、勇敢解決難題，一步步裝備自己。

無論是曉峰學苑或是微學分的課程設計，一一實踐連結SDGs。 圖／文化大學提供

「曉峰學苑」就是起始點，網羅各系優秀同學加入，透過跨領域專題實作、深入不同產業參訪並擴大國際視野。另外也發展微學分課程，藉由大學社會責任USR的志工服務，點燃關懷人群、參與地方創生的熱情。

不可諱言，現階段文化大學仍面對著董事會的紛擾未平。但方元沂非常有信心的說，董事們就算立場不同，對教務方向卻很有共識，愛文化大學的心也是一致的，核心計畫正有節奏的展開，滾動式創新已見曙光。

風雨過後見彩虹，見證在磨難中成長的力量。 圖／文化大學提供

面對外界好奇，校方深信這只是過渡期，很快就會塵埃落定。放下僵持化解歧見，誠摯溝通後必能釋懷，順利讓「共好」成為共識。有好的結果，是行政團隊的期望，更是廣大校友的企盼，董事會順利運作，就能成為校務穩定堅強的支柱，培育出一批批優秀學生，讓校友們感到光榮。如今，社會創新的清楚目標已成為骨架，不畏紛擾毅然茁壯中，風雨過去就能見到溫暖的彩虹。