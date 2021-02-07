教育部開放實驗教育機構招收外國生 學者不看好

我國實驗教育機構五年成長七倍，教育部近日修法，開放這些機構收陸港澳生以外的境外生，且可由機構主管擔任學生監護人。許多私立大專校院近年規畫增設實驗中小學，私校主管聽聞這次修法內容，表示這將為私校拓展生源，開一新活路。但關注實驗教育的教育學者分析，台灣實驗教育還在起步期，品牌尚未建立，收費又較國內其他學校高，推估少有境外生願來就讀。

立法院2014年三讀通過實驗教育三法後，我國實驗教育機構逐年成長。按教育部統計，學校型態和公辦民營的實驗校數從104學年的11校，激增為108學年的90校。實驗教育學生也漸增，從104學年約5000人，成長到108學年約1.7萬人，五年成長2.3倍。

教育部上個月公告修正外國學生來台就學辦法，首度開放實驗教育機構招收境外生，原因是審酌我國實驗教育頗具特色，並為促進教育創新和教育國際化，再加上部分實驗教育機構確實有招收外國學生的需求，所以明定外國學生來台就讀實驗教育機構的規範。

台中市洛克威爾藝術實驗教育學校籌備校長陳振貴表示，這次修法是私立學校的一條活路，提供辦學績優私校新的空間，開創小規模、有特色的實驗學校，且收費比一般學校更有彈性。洛克威爾將主打雙語教育，未來一定會招收境外生，讓班上兼具本國、外國生，落實雙語教育。

擔任私立大學校長逾20年的陳振貴分析，我國正推動2030雙語國家政策，預估相關教育機構都想結合實驗教育與雙語教育，趁早卡位。

舉例來說，淡江大學秘書長劉艾華表示，該校蘭陽校區大學生110學年起都將遷回淡水校本部。淡大董事會擬在宜蘭辦全國第一所全英語實驗高中，延續淡大蘭陽校區全英語授課、全數住宿、大三全數出國體驗的傳統，打造有特色的實驗教育。

新設的實驗學校真的能吸引境外生嗎？關注實驗教育發展的政治大學教育系教授詹志禹分析，台灣的大專校院都難吸引境外生就讀，而實驗教育發展年份太短，談不上有特色，再加上實驗教育機構收費較一般學校高，推估少有境外生願來就讀。

他表示，目前較有機會收到境外生的是採行國外知名學制的實驗學校，比如部分學校主打德國行之有年的華德福教育，有望吸引熟悉華德福特色、排斥台灣升學主義的華僑報名。除此之外，國內多數實驗教育機構若想收境外生，還需持續建立自我品牌。