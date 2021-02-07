台中東京啟聰學生視訊聯誼 比手語介紹珍奶鹽酥雞
台中市立啟聰學校每年辦理跨國教育旅行計畫，原訂去年4月赴日教育旅行，受疫情影響取消，改與東京都立川聾學校進行兩校跨國視訊，東京高三17名聽障生手繪卡片「親愛的朋友」送給中聰學生，介紹學校制服、日本風情與當地食物等，筆觸細膩溫暖。本地學生則用手語努力介紹珍奶與鹽酥雞，雙方都開心。
去年因新冠肺炎疫情嚴峻，台中啟聰學校與取消去年4月赴日教育旅行的計畫，並透過日本台灣交流協會聯絡，東京都立川聾學校有意進行兩校跨國視訊，沒有語言的隔閡，兩校聽障生更能分享手語文化及當地美食，開拓學生視野。
台中啟聰學校校長王敬儒說，每個國家手語打法及表達語意各有不同，視訊開始時，東京都立川聾學校師生以日本手語（JSL）向中聰學生打招呼，中聰師生也以台灣手語（TSL）回應，雙方從當地美食「談」起，中聰學生認真比劃介紹珍珠奶茶、鹽酥雞等在地小吃，東京都立川聾學校學生也介紹湯泡飯等日式食物，笑聲不斷反應熱烈。
教育局指出，「國家語言發展法」明定保障台灣手語傳承，列入12年國民基本教育課程綱要，將於111學年度上路。台中啟聰學校這次利用科技克服疫情與距離的困境，提供學生跨國聯誼與國際視野的機會，創造後疫情不一樣的線上交流機會。
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