超酷！嘉市美籍老師教學生裝感應器 丟垃圾也能量化

嘉義市興嘉國小國際英語學院美籍教師Ben結合他的科技專長，用英文教學生做電流急急棒及垃圾感測器，學電極正、負極的基本知識、英文單字，也偵測該校5年級學生8個班級垃圾量，最少垃圾的班級，一周約投入垃圾600次，希望學生減少垃圾，知識與技能「從做中學」，學習更加深刻。

學生何睿寓表示，為了減少學校的垃圾量，與Ben老師討論後在垃圾桶蓋上裝上回聲感測器，只要有垃圾投入就會被記錄下來，之後垃圾投入量的資料會傳至電腦上形成長條圖，呈現每個班級一周的垃圾量，結果垃圾量變少許多。

學生還和Ben一起玩電流急急棒，鐵線正負極通電後，用棒子上的圓圈通過鐵絲，只要圓圈碰到鐵絲，蜂鳴器就會叫，而且看有趣的科技影片如感測器、程式設計。

Ben表示，老師為引導者，不會告訴他們應該怎麼做，雖然台灣的學生大多剛上課時很害羞，不敢開口講，但是他們必須完成手作的課程，有問題就會嘗試開口講，這就是英文整合其他學科知識，使學習更加有意義 。

雖然每個學生的英文程度不同，例如有些學生可能只聽得懂20%，但是他們知道在做什麼，所以他們不僅能習得科技知識，而且在大量的沉浸下，英文就會慢慢進步。