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超酷！嘉市美籍老師教學生裝感應器 丟垃圾也能量化

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市興嘉國小國際英語學院美籍教師Ben（右三）融入英文與科技，教學生做中學。圖／嘉市府提供
嘉義市興嘉國小國際英語學院美籍教師Ben（右三）融入英文與科技，教學生做中學。圖／嘉市府提供

嘉義市興嘉國小國際英語學院美籍教師Ben結合他的科技專長，用英文教學生做電流急急棒及垃圾感測器，學電極正、負極的基本知識、英文單字，也偵測該校5年級學生8個班級垃圾量，最少垃圾的班級，一周約投入垃圾600次，希望學生減少垃圾，知識與技能「從做中學」，學習更加深刻。

學生何睿寓表示，為了減少學校的垃圾量，與Ben老師討論後在垃圾桶蓋上裝上回聲感測器，只要有垃圾投入就會被記錄下來，之後垃圾投入量的資料會傳至電腦上形成長條圖，呈現每個班級一周的垃圾量，結果垃圾量變少許多。

學生還和Ben一起玩電流急急棒，鐵線正負極通電後，用棒子上的圓圈通過鐵絲，只要圓圈碰到鐵絲，蜂鳴器就會叫，而且看有趣的科技影片如感測器、程式設計。

Ben表示，老師為引導者，不會告訴他們應該怎麼做，雖然台灣的學生大多剛上課時很害羞，不敢開口講，但是他們必須完成手作的課程，有問題就會嘗試開口講，這就是英文整合其他學科知識，使學習更加有意義 。

雖然每個學生的英文程度不同，例如有些學生可能只聽得懂20%，但是他們知道在做什麼，所以他們不僅能習得科技知識，而且在大量的沉浸下，英文就會慢慢進步。

教育處表示，108課綱強調多元探索及學習力的培養，這次興嘉國際英語學院寒假育樂營藉由Science (科學)、Technology (科技)、Engineering (工程)、Art(藝術)與Math (數學)，透過親自動手作食物及科技的連結，學生手腦並用，讓知識與技能透過手作加深刻。

嘉義市興嘉國小國際英語學院美籍教師Ben教學生做垃圾感測器，減少垃圾量。圖／嘉市府提供
嘉義市興嘉國小國際英語學院美籍教師Ben教學生做垃圾感測器，減少垃圾量。圖／嘉市府提供
嘉義市興嘉國小國際英語學院美籍教師Ben教學生做垃圾感測器，減少垃圾量。圖／嘉市府提供
嘉義市興嘉國小國際英語學院美籍教師Ben教學生做垃圾感測器，減少垃圾量。圖／嘉市府提供
嘉義市興嘉國小國際英語學院美籍教師Ben（右）融入英文與科技，教學生做中學。圖／嘉市府提供
嘉義市興嘉國小國際英語學院美籍教師Ben（右）融入英文與科技，教學生做中學。圖／嘉市府提供

108課綱 寒假 嘉義

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