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與黃捷愛恨情仇糾葛 罷捷未過時代力量回應了

中原大學校長屆退又代理 教育部認定不符內規

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
中原大學校長張光正將屆齡退休，校長任期至今年2月7日止。記者趙宥寧／攝影
中原大學校長張光正將屆齡退休，校長任期至今年2月7日止。記者趙宥寧／攝影

有民眾檢舉，中原大學校長張光正屆齡75歲退休，任期至今年2月7日止，原由董事會指派現任副校長李英明擔任校長，未料李英明因研究無法如期到任，董事會則指派張光正為代理校長。

教育部表示，依中原大學內規，校長因故無法視事時，由副校長一人代理，副校長均不能時，則由教務長、學務長、總務長依序代理至校長恢復視事止，已函文中原董事會釐清相關規定。

依私立學校法第57條及大學評鑑辦法第10條規定，校長、專任教師遴聘年齡不得超過75歲。

教育部表示，有民眾檢舉中原大學校長張光正滿75歲，依法必須屆退，任期至110年2月7日，新任校長李英明因職務研究無法於2月8日到任，董事會卻指派張光正代理校長。

教育部表示，依中原大學組織規程第26條第4項規定，校長因故無法視事時，由副校長一人代理之，副校長均不能視事時，由教務長、學務長、總務長依序代理至校長恢復視事止。

教育部說，已於2月5日函文中原大學董事會，要求該校釐清並確實依組織規程規定辦理。

中原大學 教育部

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