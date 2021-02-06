延後開學 國中會考數自範圍跟去年一樣 師：學生賺到

因應校園環境消毒，教育部宣布寒假多放4天，延至2月22日開學，考量授課時數少三天，國中教育會考、四技二專暨二技統一入學測驗考試日程不變，但考試範圍縮減。台師大心測中心公布國中會考範圍，刪減部分第六冊內容，其中數學科、自然科跟去年刪減範圍相同，有國中教師直呼是「學生賺到」；統測則因科別多、領域廣，技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，最晚下周二就會公告。

台師大心測中心表示，國中會考除原一至五冊為考試範圍外，經檢視各版本教科書第六冊單元，考量各校教學進度差異，調整各考科第六冊教科書納入考試範圍內容。

國文、英文與社會影響不大，國文科（翰林、康軒、南一）第六冊只考第1至8課；英語科（翰林、康軒、南一）第六冊只考第1至5課，試題使用單字依據國民中小學最基本之1200個字詞，英文聽力測驗則是照常舉行；社會科（翰林、康軒、南一）皆不考第四章。國中社會科補教師馮敬之表示，歷史科刪除冷戰單元影響較大，但頂多佔一題，考生該讀的還是要讀。

數學部分，第六冊不考立體圖形，只考二次函數、統計與機率；自然科不考電磁學與永續發展，只考電流應用與天氣，兩科範圍與去年相同。自然科補教師劉維表示，去年少14天，今年只少3天，減少範圍卻相同，有點不符比例。

劉維也補充，跟歷屆會考比起來，電磁學大概占了1至2題左右，地科的永續發展大約占了0.5至1題左右。考生反而要多注意國二下學期的化學計量（mole莫耳數運算）、體積莫爾濃度、跟簡單力學（浮力壓力摩擦力），地科部分則再三注意天文（地球的公轉、四季、月相和潮汐）。

台北市仁愛國中數學教師莊豐兆也認為少考太多，他說，立體圖形少說要教兩周，但在會考頂多出道中等考題，學生多半可拿分，刪除後對中等程度學生並非好事，今年難度應與去年相仿。不過「立體圖形」獨立性高，刪去後不至於有連貫問題，也算在意料之內。

台師大心測中心副主任曾芬蘭則說，數學、自然考試範圍跟去年相同，主要是各版本編寫方式不同，也有徵詢現場教師意見，避免教學現場壓力太大，數學「立體圖形」若要增加小節，各版本切分方式也不同；自然科一共有四課，今年只考兩課，若要增考到三課，怕教學現場教不完，也不可能只增加2.5課，因此寬鬆判斷，讓大家不要太有壓力，但不管有無在考試範圍中，下學期課程還是要教完。

國中會考訂於5月15、16日舉行，受少子化影響，教育部預估今年會減為20.1萬多人，比去年再減少約8千人；統測訂於5月1、2日舉行，今年統測考生約有9.6萬人，較去年10.3萬人再少近7千名考生。