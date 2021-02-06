開學延後！9成國三生開學隔天模擬考 各科準備攻略一次看

開學延後至2月22日，全台有九成以上國三生開學後隔天就要面臨第三次國中會考模擬考，範圍是第一至五冊，因已接近會考所有範圍，落點頗具參考性。各科教師皆表示，會考倒數不到100天，學生年假放鬆之餘，也要抓緊最後複習時間，可嘗試寫些考古題，再把不熟的單元搞懂。

苗栗頭份國中國文教師林孟君表示，國文會考考題相當靈活，不會從課本出題，題目又分為語文常識跟閱讀理解。語文常識靠記憶，閱讀理解5W1H是基本功，文章轉折往往就是出題點；花蓮縣宜昌國中校長、國文科教師陳玉明就提醒，學生要有擷取資訊、分類資訊、製作摘要、詮釋文意的能力，才能在閱讀拿高分。

英文科部分，台北市興雅國中英文教師林淑媛則說，英語會考單字量是1200個，基本上把單字練好練熟就可完封考題。建議考生假期間可利用教育部Cool English平台線上自主學習，也可開始熟練考古題，練穩單字認識、簡單文本閱讀。

由歷史、地理、公民統整成領域試題的社會科，補教師陳啟鵬表示，歷史分為台灣篇、中國篇、世界篇，考生要了解歷史事件因果關係，應對跨單元考題，較弱篇章可用筆記整理；地理重地形、氣候等自然地理觀念，若觀念不清，恐影響圖表判讀；公民重法律、政治，可參考近期性騷案時事，性平三法可望入題，政治部份則可留意國內近兩年罷免案例。

台北市仁愛國中數學科教師莊豐兆表示，如果學生現在已經能穩拿A+、A、B++，學生至少要把會考數學前1至22題都要做對，23至26題就看著辦；若現在只能拿C，建議1至15題不要失分，即便剩下題目用猜的，也不一定會猜輸人；基本題如四則運算、指數率、科學記號，這些題不靠計算，靠得是觀念。

自然科補教師劉維則建議考生從現在起至開學前，每天要讀自然科2個小時。生物和地球科學千萬別失分，現在可把歷屆會考生物、地科題全都拿出來看，每個選項的對與錯都要徹底搞懂。

雖然這次模考落點頗具代表性，陳玉明也提醒考生得失心別太大。他說，考前最後三個月，學生不要放棄得太早，最後衝刺階段反而是關鍵，作答一定要仔細，一定就能扭轉乾坤。