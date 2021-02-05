中金院盃全國橋藝錦標賽登場 300名橋藝菁英頂尖對決

發掘未來橋藝新星，推廣橋藝運動發展，中信金融管理學院(下稱中金院)與中華民國橋藝協會、臺南市橋藝協會、小猴子橋藝教室合作舉辦第一屆「中信金融管理學院盃全國橋藝錦標賽」，邀請亞運金牌國手吳樹榮、中華民國橋藝協會理事長吳清亮、副秘書長黃國良、教練陪訓主任委員顏世紋，以及臺南市橋藝協會榮譽理事長陳阿極到場指導，吸引全臺300多位老中青少跨世代的橋藝好手齊聚一堂一較高下!

中金院與中華民國橋藝協會、臺南市橋藝協會、小猴子橋藝教室合作舉辦「2021年中信金融管理學院盃全國橋藝錦標賽」，吸引全臺300多位橫跨老中青少不同世代的橋藝好手參賽。 圖／中信金融管理學院 提供

2021中信金融管理學院盃全國橋藝錦標賽有60支隊伍參賽，包含公開組10隊、學生合約橋牌9隊、學生迷你橋牌42隊，參賽年齡層橫跨9歲到75歲，還有來自國際學校的外籍學生參賽，橋藝菁英匯集，比賽相當精彩，決賽最終成績公開組由中華民國橋藝協會理事長吳清亮領軍的「宏儒隊」奪下冠軍；合約橋則由小猴子橋藝教室的「最佳牌檔」及「暗黑巴洛克」，分別拿下U15組及U21組冠軍；迷你橋的高中組冠軍為苗栗縣「FearLess隊」，國中組為高雄市陽明國小「陽明五虎將」，國小甲組(5~6年級)及乙組(1~4年級)則是苗栗公館國小由賴來汶老師指導的「牌水溝隊」及「噴火龍隊」勇奪雙冠。

來自臺北CIMS國際學校的隊伍，大會特別頒發精神總錦標，希望藉此鼓勵更多不分國籍的橋藝好手與學生，未來持續到中金院一起享受切磋橋藝的樂趣。 圖／中信金融管理學院 提供

此外，本屆參賽隊伍有兩支來自臺北CIMS國際學校的隊伍，隊員們牌齡雖短，但初生之犢不畏虎，仍勇敢報名參賽挑戰，大會特別頒發精神總錦標，希望藉此鼓勵更多橋藝好手與對橋牌有興趣的學生，到中金院一起切磋橋藝。臺南市橋藝協會榮譽理事長陳阿極感謝中金院對橋藝推廣的支持，期待未來有更多新血加入，推廣發揚橋藝文化。

中金院校長施光訓表示，中金院三年前就成立「橋牌社」推廣橋藝運動，去年組建「橋牌隊」，並接下「全國高國中小教育盃橋藝賽」的承辦權。施光訓校長說，中金院未來會規劃提供橋藝發展的專業教育訓練環境，也希望與中華民國橋藝協會、臺南市橋藝協會繼續深化合作，為臺灣橋藝選手創造更多競賽的舞臺。