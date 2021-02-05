陳文成廣場將短暫有碑無文 台大要卸15字碑文理由曝

台灣大學校內設立陳文成事件紀念廣場本月2日正式啟用，但台大歷史系教授周婉窈在臉書揭露，現在碑上「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」的題字，因校方對「國家暴力」4字有意見，只會暫時放到今天。對此，台大表示，校內各類公共空間命名，均須經過校內行政程序通過後才能設置，基金會在典禮前表達希望在典禮當天佈置文案，雖未經校內程序，但為使典禮順利，台大也未反對並同意佈置至2月5日，後續如欲長期設置，因紀念廣場設置屬校務會議專案通過的重要工程，將提至校務會議討論。

陳文成是台大數學系校友，在美國拿到博士學位並投入民主運動，募款支持美麗島雜誌。他民國70年返台探親，被當時的警備總部約談，7月3日被發現陳屍於台灣大學研究生圖書館旁，被稱為「陳文成事件」。

陳文成紀念廣場採用競圖活動徵選出第一名作品「空」，設計上模擬牢房、偵訊室；廣場的地板則融入陳文成當年的數學研究成果，廣場前另有一塊石碑，上頭寫著「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」，但當日立委范雲疑惑「題字怎麼是用保麗龍？」對此，周婉窈在臉書批露，因校方對「國家暴力」4字有意見，只會暫時放到今天，未來的碑文還要學校通過，所以「要拍照趁早」。

周婉窈回顧事發經過，其實有碑無文，將來要放碑文，還要學校通過，而1月13日陳文成博士紀念基金會召開董事會，那時候廣場工程還在進行，沒人進到圍籬看過，只知道會有碑台與說明牌，但有碑沒字很怪，因此由楊維哲教授提字，書法家張炳煌以楷體寫字，典禮時不至於有碑無文，此事有先告知學校，但校方對「國家暴力」有意見，基金會想說就是暫時放的，也有經董事會通過，因此就「暫時」這樣。

對此，台大表示，校內各類公共空間命名、設置公共藝術或文字表述，均須經過校內行政程序通過後方同意設置。這次陳文成事件紀念廣場啟用典禮，基金會於典禮前表達欲張貼「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」文字，至少在典禮當天佈置，雖該文案未經校內程序通過，但為使典禮順利，台大未反對於典禮當日設置。

台大表示，典禮完成後，多名人士關心此議題，經與基金會協調，同意該佈置設置至2月5日，後續如欲長期設置，須依校內程序提出，經校內同意後即可設置，且因紀念廣場設置屬校務會議專案通過的重要工程，收到提案後，將提至校務會議討論。

周婉窈也說，廣場啟用典禮當天，校方沒有「廣為周知」，立委范雲、國史館陳儀深館長、國家人權博物館陳俊宏館長、監察院人權委員會田秋菫委員，以及蔡焜霖前輩，都是台大「不請自來」的，她也感謝校方有安排座位，有盡到禮數。

對此，台大表示，有關重大訊息全校公開信，依現有行政程序，需經過主政一級單位主管核定後，透過計算機中心郵件系統發出。

台大說，陳文成事件紀念廣場是財務處主責的捐贈案，工程則由總務處負責，經詢問財務處及總務處，此類捐贈案的捐贈儀式及完工啟用典禮，均邀請捐贈方代表及校內一級主管參加，往例並未發出全校訊息；若經捐贈方同意，會在典禮進行時留下紀錄，學校認為有需要或捐贈方提出要求時，則由學校發出採訪通知，邀請媒體到場。

台大說，過去校內許多捐贈儀式，都是依此模式進行，陳文成事件紀念廣場啟用典禮也是由媒體公關中心發出採訪通知和新聞稿，並在典禮現場協助媒體接待工作，事後於校方臉書和官網發出訊息。

台灣大學校長管中閔日前也親自出席廣場啟用儀式，他致詞時表示，陳文成事件震驚海內外，更造成家屬巨大傷痛，喚醒台灣人民追求人權、自由、民主的意識。除了悼念校友陳文成，也提醒台灣記取教訓，更盼早日能真相大白、告慰英靈。