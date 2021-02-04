交通部攜教育部首推自行車騎乘安全數位教材 即起上架

交通部攜手教育部，首度推出自行車騎乘安全數位教材，即起上架。交通部長林佳龍說，該教學指引手冊，以活潑的影音圖文，結合實景、動畫，是寓教於樂的方式，希望道安教育可以向下紮跟。

依據交通部統計資料顯示，近年來兒少自行車交通事故肇因主要為「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「左轉彎未依規定」，自行車交通事故型態主要為「車與車側撞」、「車與路口交岔撞」、「車與車同向擦撞」。另根據警政署107年自行車交通事故概況統計，兒童及少年（未滿18歲）發生自行車事故的比例為全年齡層之冠。顯見學習了解自行車如何與其他車種互動，以及危險預測與防禦駕駛，十分重要。

林佳龍部長與教育部國民及學前教育署長彭富源，今下午在交通部共同出席「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會，宣示持續共同推動交通安全教育課程，關懷學子的交通安全。

今年也是交通部的自行車旅遊年，林佳龍強調，旅遊的安全是推動旅遊的首重事項，如何安全騎乘自行車也就成今年第一項要宣導的事項。該次的成果是交通部與教育部兩部攜手共同推動交通安全扎根工作的成果，包括，安全騎乘自行車教學指引手冊、國中範例教案及搭配數位課程影片的教學模組，並藉由成果發表，說明自行車安全騎乘的重要。此外，交通部與教育部也在去年研訂高中以下五學習階段交通安全基本能力的交通安全課程架構，將做為未來交通安全教育推動的基礎。

林佳龍說，扎根良好的交通安全教育必須自小培養，必須由教育從小做起並內化到生活，而自行車是小朋友第一個接觸的交通工具，學習自行車的騎乘技巧，了解可能的風險及如何與其他車輛互動、避開危險，有助於未來騎乘機車、開車的安全觀念培養。因此，這套教材值得推薦給學校老師及家長自學後教導小朋友。

彭富源則說，長久以來跟交通部有密切合作，該次教材很符合新課綱推動，講求認知且有能力跟好的態度及觀念，騎車安全很吻合所需要素養，也貼近現場。內含實境，透過鏡頭讓人有感。