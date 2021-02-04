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政院加碼育兒津貼 托盟憂私幼「補多少、漲多少」
行政院今天宣布加碼育兒津貼，托育政策催生聯盟肯定行政院同步同額加碼「育兒津貼」與「托育補助」，但也憂心送托私立幼兒園的家長得以領取加碼的育兒津貼，恐怕只會造成大量私幼價格上揚，形同「補多少、漲多少」，把補助轉手送到營利的托育業者手中。
托盟表示，家長送托「準公共」保母與托嬰中心，費用有定價、服務有管理，讓家長送得起、也送得安心，但另項關鍵是，維持兩項補助之間3500元的落差，才能維持保母和托嬰中心加入「準公共化托育」的誘因。
至於幼兒園階段，托盟呼籲，政府仍應加速擴大公共化幼兒園，擴張非營利幼兒園和公幼，達到113年3000班的目標。否則送托私幼的家長得以領取加碼的育兒津貼，過度仰賴育兒津貼，恐怕只會造成大量私幼價格上揚，「補多少、漲多少」，讓補助轉手送到營利的托育業者手中。
托盟表示，0至2歲應大量招募保母人力，成為新手家長最有力的後援，2至6歲加速擴大公共化幼兒園，最終讓父母雙薪、共同工作、增加家庭經濟能力，共同分擔育兒勞務，增加家庭生養二孩的能力，才是真正落實0到6歲國家一起養。
去年台灣人口首度呈現負成長，出生人數史上新低僅16萬5249人，托盟指出，育齡婦女人數已經緩降，現在勢必要抓緊最後的機會之窗，否則高峰一錯過，往後可生育的女性人口母數開始逐年縮減，想要增加台灣新生兒人數只會愈來愈艱難。
如何有效提振生育率？托盟表示，聯合國人口基金(UNFPA)2019年回顧二十年來先進國家的研究報告已明確指出，創造平價、優質、普及的公共托育體系，是唯一確認提振生育率最有效的政策，尤其針對三歲以下幼兒，是支持女性就業、促使雙薪家庭生育的關鍵政策，最值得各國效仿。
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