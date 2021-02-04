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政院加碼育兒津貼 托盟憂私幼「補多少、漲多少」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院今天宣布加碼育兒津貼，托育政策催生聯盟肯定行政院同步同額加碼「育兒津貼」與「托育補助」，但也憂心送托私立幼兒園的家長得以領取加碼的育兒津貼，恐怕只會造成大量私幼價格上揚。本報資料照片
行政院今天宣布加碼育兒津貼，托育政策催生聯盟肯定行政院同步同額加碼「育兒津貼」與「托育補助」，但也憂心送托私立幼兒園的家長得以領取加碼的育兒津貼，恐怕只會造成大量私幼價格上揚。本報資料照片

行政院今天宣布加碼育兒津貼托育政策催生聯盟肯定行政院同步同額加碼「育兒津貼」與「托育補助」，但也憂心送托私立幼兒園的家長得以領取加碼的育兒津貼，恐怕只會造成大量私幼價格上揚，形同「補多少、漲多少」，把補助轉手送到營利的托育業者手中。

托盟表示，家長送托「準公共」保母與托嬰中心，費用有定價、服務有管理，讓家長送得起、也送得安心，但另項關鍵是，維持兩項補助之間3500元的落差，才能維持保母和托嬰中心加入「準公共化托育」的誘因。

至於幼兒園階段，托盟呼籲，政府仍應加速擴大公共化幼兒園，擴張非營利幼兒園和公幼，達到113年3000班的目標。否則送托私幼的家長得以領取加碼的育兒津貼，過度仰賴育兒津貼，恐怕只會造成大量私幼價格上揚，「補多少、漲多少」，讓補助轉手送到營利的托育業者手中。

托盟表示，0至2歲應大量招募保母人力，成為新手家長最有力的後援，2至6歲加速擴大公共化幼兒園，最終讓父母雙薪、共同工作、增加家庭經濟能力，共同分擔育兒勞務，增加家庭生養二孩的能力，才是真正落實0到6歲國家一起養。

去年台灣人口首度呈現負成長，出生人數史上新低僅16萬5249人，托盟指出，育齡婦女人數已經緩降，現在勢必要抓緊最後的機會之窗，否則高峰一錯過，往後可生育的女性人口母數開始逐年縮減，想要增加台灣新生兒人數只會愈來愈艱難。

如何有效提振生育率？托盟表示，聯合國人口基金(UNFPA)2019年回顧二十年來先進國家的研究報告已明確指出，創造平價、優質、普及的公共托育體系，是唯一確認提振生育率最有效的政策，尤其針對三歲以下幼兒，是支持女性就業、促使雙薪家庭生育的關鍵政策，最值得各國效仿。

托育 幼兒園 育兒津貼

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