大學如何審查學習歷程檔案？ 物理學會提出2大要點

108課綱強調素養課程，在高中課程新增「探究與實作」內容，引導學生走向問題導向的學習，對教學現場的學生、老師都是一大挑戰。台灣物理學會今提出三大建言，針對學習歷程檔案，物理學會認為，受青睞的學習檔案是邏輯性論述與流暢的故事表達，不要過度精美的呈現。

台灣物理學會今召開記者會，針對108課綱在高中階段實施與大學端考招連結提出建言。物理協會理事長羅夢凡表示，物理學會由各大學物理科系教師組成，大學端也關心高中新課綱，科學典範改變，不管教育內涵、實施方式跟過往有很大調整，希望協助高中端解決問題。

物理學會公共事務委員會、中山大學物理系副教授郭建成指出，探究實作培養學生發現問題、探究問題在解決問題，立意良善，也能讓大學端看到高中生有更深廣的自然素養。但老師、學生要改變，也引發教學現場困境與焦慮，如缺乏統一教科書，以及怎麼教能引導學生發現問題，建立應有的科學素養。

郭建成說，探究才是素養的重心，建議大學與高中教師要有協作平台，轉化大學教師現場指導學生的豐富經驗，成為高中教師指導學生探究時做的助力。物理學會將提供高中自然領域教師多樣化資訊，如物理實作平台彙整物理實作教材，另透過高中物理相關實作競賽，累積具體可行課程樣態。大學教授也進入高中校園現場與教師討論，產生大學端系所認可併參採的備審資料。

學習歷程方面，教學現場憂慮什麼才是科學上合理、論述合邏輯的歷程？郭建成表示，學會建議學生、教師呈現組織素材、思辨分析、論述能力；不論校內外，只要具備簡潔、邏輯性論述與流暢敘事表達，備審也要避免過度精美包裝，不具學習成果、超過自身能力範圍太多的專題研究或活動。

郭建成說，物理學會將與高中現場教師協作，提供多元素材協助高中師生組織學習歷程檔案。他舉例，如師大附中科學筆記本，發現問題、規畫研究、數據分析、討論發想與省思，這個內容就是學會期待正面幫助的結果，約二月下旬舉辦記者會，進一步公開說明學習歷程建議方向。

第一屆的新課綱學生將面臨111學年大學考招，自然領域試題範圍包含物、化、生、地與探究實作共12學分，學生若想進入心目中理工科系，即便不透過分發，郭建成指出，學生仍要修習足夠加深加廣課程，並在備審資料呈現具有代表性的學習歷程成果，將建議大學理工科系在書面審查重是加深加廣課程，透過這些課程才能學到自然科的應有素養。

高中老師、探究實作南區推動中心執行秘書、台南一中教師何興中表示，教學現場樂見自然科加入探究實作，學生學習動機增加，教師也開始反思不同教法如何提升學生科學素養，這是「教與學雙方面的進步」。

已在教學現場服務38年的基隆女中教師張仁壽表示，新課綱立意好，但執行常卡在大學選才，碰到考試常變質，考試影響原來的教學方式；師大附中教師洪逸文則說，新課綱重視讓學生發現問題，省思自己為何要學，才能找到學習成就感。

台師大物理系主任蔡志申表示，考招是複雜的整合問題，牽涉面向多，目前是多元化社會，希望教育部相關單位落實現職老師培訓，但教育現場的科學時數下降，能不讓自然科弱化，考招也沒有一招能解決的方法。

東華大學物理系教授鄭嘉良表示，學生很難寫超過三行的句子，但探究實作本來就該如此，把學習還給學生，教學還給老師，但現在是老師學很多，但學生沒有學很多。

物理學會副理事長高英哲表示，若學生照著領綱製作作大學端一定會看，物理學會也會建議所有科系教授都要看高中教師與學生在探究實作學習歷程檔案的努力，學習歷程將成為大學選才的重要指標。

高教司專委周弘偉表示，升學引導教學，大學選才如果再不改變，高中以下新課綱難達成目標，大考端已經在推素養導向命題，配合新課綱，明年個人申請延後到五月下旬，希望學生能把高三上下課程學好，銜接大學課程。