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全國數位學習深耕 台南海東國小拿推廣第1名

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市海東國小為教育部數位學習深耕計畫學校，獲得全國最佳推廣獎第1名。記者鄭惠仁／攝影
台南市海東國小為教育部數位學習深耕計畫學校，獲得全國最佳推廣獎第1名。記者鄭惠仁／攝影

台南市海東國小執行教育部中小學數位深耕計畫已3年，發展基於PBL專案導向學習及新興科技為基礎的主題跨領域課程，經過1年的執行及推廣再評選，海東國小今年再度獲得全國中小學數位學習深耕計畫學校最佳推廣獎第1名。

海東國小107年發展以「當臺灣暗蟬遇見機器人」為主軸，課程包含引導學生探究防風林的轉變，了解暗蟬的數量與群聚位置，進而讓社區居民珍惜與保護道臺灣暗蟬。也讓孩子實際設計暗蟬機器人，並設計解決暗蟬面臨問題的機器人。

108年則延伸「當臺灣暗蟬遇見機器人」課程，規畫暗蟬護衛隊、自動澆水機器人、滅火機器人。109年發展「智慧城市-禹神同行」，探索、調查、歸納淹水原因，提出智慧家園對策，利用機電裝置預警淹水問題，減少水災損失。

教務主任洪駿命說，其中暗蟬機器人、暗蟬騎士、智慧家園作為偏鄉服務課程，由海東學生以1對1或1對2同儕教練模式，指導偏鄉學校或到海東體驗的學校學生，學習暗蟬機器人的機構、程式設計及完成指定任務的自動機器人，自動澆水的機器人及滅火機器人則做為他校實踐課程的教學模組。

偏鄉學校 淹水

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