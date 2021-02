別再說「做自己就好」！哈佛教授打破三大迷思

「為什麼我的努力都無法被看見?」「該怎麼做才讓別人看見我的優勢?」「我的業績明明比同事好,主管卻仍對我的學歷有偏見,我該怎麼辦?」

不論是在學校裡或職場上,我們常會發現,很多時候,我們的努力無法被看見,或是即便我們努力了、也取得不錯的成果,其他人卻仍只看見我們的劣勢,並因為我們的學歷、性別、種族、口音等這些劣勢,對我們產生成見。

遇到這種情況,我們該怎麼辦?

哈佛商學院副教授黃樂仁近期出版「隱性優勢」一書,教你利用提升價值(E)、製造喜悅(D)、導引定見(G)、有效努力(E)等「EDGE」心法,找到自己的隱性優勢,並化阻力為助力,為自己開啟機會之門。

《聯合報》專訪黃樂仁教授,她與我們分享每個人在看待自己時常見的三大迷思,也進一步說明,如何打破迷思、打造自己具獨特魅力的故事、並重新定位我們在別人眼中的樣子。

【迷思一:做自己就好!】

當我們要去面試工作、上台演講、或是約會前,很多人都會建議我們「不要緊張,做自己就好!」黃樂仁認為,叫別人「做自己就好」其實是很糟糕的建議,「我們每個人都像鑽石一樣有這麼多面向,你是要我呈現哪一個面向的自己呢?」

黃樂仁指出,我們應該好好檢視不同面向的自己,才能根據不同場合秀出自己最閃亮的那一面,並主導別人看待我們的方式。

黃樂仁也分享她在哈佛上課時,幫助哈佛學生更認識自己、了解其他人怎麼看待自己的練習方式。

收集10個「不」:黃樂仁會請學生於一周內,在不同情境、場合下讓自己被10個不同的人拒絕,再記錄自己被拒絕當下的脈絡。「我們太習慣努力讓別人答應我們的請求,嘗試讓別人喜歡我們,」黃樂仁表示,一旦開始試著讓別人對我們說「不」,我們就會轉換思考與行為模式、用不同角度看待自己,同時思考為什麼別人會拒絕我們、他人眼中的我們又是什麼樣子。

回溯是什麼形塑了你:黃樂仁請學生好好回想自己最初的記憶與當下的情緒,不論是開心、悲傷、或憤怒的情緒都好,再回想當下發生了什麼事、為什麼這件事會觸發自己的情緒。接著再回想第二次產生這種情緒時,遇到了什麼狀況。透過一遍遍檢視自己,好好認識最真實的自己。

黃樂仁認為,唯有當我們透過這些練習,認識、擁抱不同面向的自己,了解別人怎麼看待我們後,我們才會知道該如何重新定位別人眼中的我們。

【迷思二:相信自己辦得到,裝久了就辦到了!】

英文有句諺語「Fake it till you make it.」,中文意思為「相信自己辦得到,裝久了就辦到了」,黃樂仁認為,這句諺語應該改成「相信自己辦得到,裝久了就辦到了,但你要以自己的方式達成它」(Fake it till you make it, but make it your way.)

黃樂仁指出,有些人會不斷複製前人曾走過的路,深信這條路將引領他們走向成功。舉例來說,如果想當大企業的執行長,許多人認為自己一定得讀台大、拿MBA、有在國際企業任職的經驗,但「如果你一昧複製其他執行長曾走過的路,你肯定會失敗」。黃樂仁認為,學歷、經歷等這些可量化的背景,頂多只會幫我們達成目標的70%,剩下的30%,我們應該好好展現自己最真實的一面,秀出我們與生俱來的特性與優勢,才能引領我們以自己的方式邁向成功。

黃樂仁說道,許多女性進到科技、工程等由男性主導的產業後,為了讓自己獲得與男同事同等的重視,常會不斷強調自己擁有同樣優秀的學歷、同等亮眼的資歷;事實上,女性也可以試著展現自己的「隱性優勢」,露出自己身為女性充滿關愛、溫暖的一面,說出屬於自己的故事,例如在科技業的女性創業家可以發揮自己女性的一面,提到自己創業是為了造福更多人、讓更多有需求的人可以從中受惠,「只要加上這麼一句話,性別將不再是劣勢,我們也能重新定位別人看待自己的方式」。

只要知道如何善用自己的所有條件,我們便能依照不同情境、場合,打造自己的故事,有時候,原先被視為劣勢的特點,也能被轉化為「隱性優勢」。

【迷思三:只要努力就會成功!】

許多家長都會和孩子說,只要好好讀書、努力工作,就會成功,但有幾個人在埋頭努力時,會記得抬起頭看看四周,檢視我們是不是往對的方向努力呢?

這也是為什麼在「隱性優勢」中,黃樂仁將「努力」放在最後,並不是因為努力不重要,而是當我們沒有朝對的方向努力,一切的心血都是徒勞,而且很難被看見。

黃樂仁指出,努力應分為「埋頭苦幹」和「有效努力」兩種,為了讓自己的努力達到成效,我們應該先了解自己能創造什麼價值、做一些意想不到的事打開機會之門、引導別人看見我們想呈現的一面,才能讓我們的努力發揮最大價值。