巴基斯坦境外生滯留杜拜4個月 境外生小組籲教部協助

境外生權益小組今天指出，他們收到一名來自巴基斯坦的境外生的求助，有三名巴基斯坦學生被台灣的大學錄取，卻因簽證繁雜、行政流程緩慢和今年初突然暫停的境外生入境政策，他們已滯留在杜拜四個月，陷入嚴重經濟困頓處境，呼籲教育部針對此類型特殊境外生個案進行援助，盡可能提早讓他們入境念書。

境外生權益小組表示，教育部長潘文忠昨表示近期將開放境外生入境。但今年1月1日以來突發性關閉邊界，停止境外生入境仍然造成了許多境外生的困擾。尤其是對於部分赴台行政手續繁雜的國家的學生而言，赴台唸書並非遞交文件、等待簽證核可這麼簡單。

境外生權益小組表示，境外生往往需要前往第三國申辦簽證，而在疫情下，大部分國家都採取關閉邊界的政策，這一點變得更加艱難。

境外生權益小組指出，上一輪境外生返台時，也曾因為行政單位的延誤和錯漏，導致許多境外生要集體退訂機票、改簽，造成境外生的嚴重困擾。

境外生權益小組說，希望教育部可以對這位巴基斯坦同學儘快地給予協助的同時，也可以從這些案例中吸取經驗，優化回台的行政作業程序，讓這種耽擱和延誤可以被避免。

求助投書（中譯）：

我的名字是Sarfaraz Hussain，來自巴基斯坦。我在去年拿到了元智大學電機所秋季學期的入學資格。

我在2020年8月28日收到了學校的來信，信中說台灣已對所有境外生開放入境，我可以去申請學生簽證了。

但巴基斯坦並沒有台灣大使館（台北辦事處），因此我們被台灣學校錄取的巴基斯坦學生必須去其他國家申辦台灣簽證。我們在2020年9月24日前往阿聯酋杜拜申辦學生簽證（當時阿聯酋是幾乎僅有的可入境國家）。

我們在2020年9月27日向駐杜拜台北商務辦事處遞交了我們的學生簽證申請。但由於作業速度一直拖延，我們已經不能在秋季學期入學，需要延期至2021年的春季學期入學。最終我們在2020年11月11日拿到了簽證，並通知學校儘速辦理我們的入境文件，以讓我們儘快入境台灣。學校建議我們訂2021年1月末的機票，我們也就照做把航班訂在2021年1月19日。結果沒過多久我們就收到台灣不准所有境外生入境的通知。

收到通知後，學校通知我們無法入境，需要延期或取消我們的航班。我們照做了，也付了航空公司一筆不小的變更費用。

現在我們已經被困在杜拜四個月了。眾所周知，杜拜是這個世界上最昂貴的城市之一。就算我自從申請台灣的學校以來經歷了相當多的坎坷，在杜拜呆四個月又沒有良好的經濟背景是我面對過的最困難的挑戰。這些坎坷已經讓我陷入了深深的憂鬱狀態，因此我們向境外生權益小組求助，希望我們的狀況可以得到盡快處理。