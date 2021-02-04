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延後4天開學打亂計畫 侯友宜：能體會家長心情

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜稱，完全能體會延後開學導致打亂家長計畫的心情。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜稱，完全能體會延後開學導致打亂家長計畫的心情。記者張哲郢／攝影

教育部2日宣布，高中以下延後4天至2月22日開學，若家長有照顧12歲以下孩童需求可請「防疫照顧假」。今日新北市侯友宜表示，延後消息一出讓家長一時無法安置，他完全能體會，也會請新北市勞工局全力協助讓家長申請到防疫照顧假。

上個月本土疫情爆發，新北市各大型活動紛紛取消，侯友宜因此建議，過年民眾可以縮小活動規模，像是在家中圍爐、唱歌，不只避免感染還能感受到家庭溫馨的味道。

侯友宜說，若民眾想外出踏青，請留意新北市各景點人潮儀錶板的數量，會隨時用簡訊通知民眾各景點人流現況。

而對於教育部宣布延後開學4天，侯友宜說，可以理解家長一時無法安置，這4天會要求學校把消毒工作做到位，家長如果要照顧小孩跟雇主申請請假，勞工局會全力協助，完全可以體諒家長現在被打亂的心情。

侯友宜 防疫照顧假

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