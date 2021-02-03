教育部還沒準備好 境外生開學前恐無法入境

新冠肺炎疫情持續，我國下學期還有4489名境外新生等著入境。教育部表示，境外生入境專案2月1日已獲中央流行疫情指揮中心核定，並指示境外學生於居家檢疫完成後，需經採檢為陰性才能外出。教育部將儘速與衛政單位商定採檢流程及配套事宜後，通函各校重啟境外生入境專案。

教育部主任秘書廖興國表示，指揮中心2月1日核定教育部規畫的境外生入境，不過境外生必須檢疫採陰才能出關，教育部還要和各地方衛生單位商定相關措施。多數大學預計2月22日開學，教育部預估，境外生難在那天之前入境。但他們會努力協調有關單位，希望在農曆過年前正式開放境外生申請入境。

教育部日前邀集各校盤點防疫宿舍，但按目前的入境規畫期程，幾乎沒有境外生能在宿舍檢疫。教育部高教司副司長梁學政說，防疫宿舍要經地方衛生單位檢查通過，且要在寒、暑假沒有上課活動期間的才可以安排境外生檢疫，也就是說，要在2月22日開學前進來才能用防疫宿舍，否則要到防疫旅館。