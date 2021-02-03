三芝興華驛站增藝術中心 立委爭取預算供藝術家創作

位在新北市三芝區的興華驛站去年啟用，每到假日都會吸引單車族到此，但因為經費不足先開放第一層，立委洪孟楷今舉辦會勘，向文化部爭取經費整建第二層舊有房舍，提供在地藝術家創作空間，文化部表示，將補助359萬元進行整修。

洪孟楷指出，興華派出所位於通往陽明山的「巴拉卡公路」上，派出所內貼心設置鐵馬驛站供車友休息，但因車友數量龐大，派出所無法負荷，才希望爭取原本舊有營區的空間給車友使用。

洪孟楷表示，興華驛站已在去年9月啟用，第一層包括遊客服務中心、戰車展示區、懷舊衛兵哨亭、遊憩廣場及優等級公廁，本計畫打算延續前期工程，在第二層整建舊有房舍為「興華驛站藝文中心」，提供在地藝術家創作及作品展示，或是舉辦文化體驗交流等活動。

洪孟楷表示，他協助爭取中央補助款359萬元，將針對房舍建物結構增修及補強、門窗更新、屋頂平台及樓梯整修、全棟防水、室內裝修工程、基礎照明及植栽美化工程。

文化局表示，三芝地區假日人潮較多，在地也有許多藝術家例如在芝柏山莊等處，除了特定活動外，也希望在營運上舉辦常設性的藝文展覽，可結合在地藝術家的作品，相信會有很好的效果。

另外，淡水圖書館演藝廳音響設備超過10年未更新，如有團體要借場地練習表演，常常因為設備不足問題，還要自己準備燈光音響，為了讓演藝廳能發揮最大運轉效用，帶動地方文化，洪孟楷向文化部爭取前瞻預算，更新採購音響系統與舞台燈光控制器。

文化局表示，該演藝廳因為離淡水市中心近，除了有表演團體借來練習，附近里長、民代如要開會或是會勘，也都會來此使用，使用率高，但因為設備不足，音響音質較不好，藉由升級專業設備，讓在地民眾與表演團體使用時更舒適。