大學指考因疫延到7月3至5日 大考中心說明原因

教育部今天宣布中小學延後四天開學，因暑假跟著延到7月3日才開始，以致大學指考必須延期到7月3至5日。參與試務的人士表示，一大原因是辦理指考要商借高中教室，必須等高中放暑假才能辦理考試，故延期。大考中心副主任黃璀娟說，因應延期，大考中心正與各考分區負責大學聯繫，確認商借教室有沒有問題。

黃璀娟表示，今年指考考試日期改變，其餘期程只會跟著微調，比如看考場時間延後，大考中心將重新盤點試務期程，並於今年5月報名前公告。不過公告指考成績的日期仍為7月26日，不會改變。

此外，為讓考生適應新型學測，大考中心日前表示，今年7月29、30日將舉辦110學年學測試辦考試，考科包括學測各科，每生可選兩科，預計有10萬名高二生參加，報名費由教育部補助。考試範圍是各科的部定必修課程，也就是學測範圍。