延後開學！北市家長可申請防疫照顧假

教育部宣布高級中等以下學校開學日期延後至2月22日開學，另2月20日不補課。北市教育局表示，延後開學期間2月18日至21日，家長1人可申請防疫照顧假。

教育局表示，延後開學期間2月18日至21日，家長照顧12歲以下之學童或國高中、五專前三年持有身心障礙證明子女，家長1人可以申請防疫照顧假。並且在延後開學期間，提供高中以下弱勢學生用餐協助，午餐補助直接匯款入帳。

教育局表示，針對定期評量、運動會、校慶、畢典等日期，由學校配合進行微調。另外，消毒期間2月17日至21日，校園暫停開放供外界人士使用，以利學校全面清潔環境整備。

教育局提醒，學校應於開學前儲備充足肥皂、酒精及乾洗手液等防疫物資供學生使用，並應以稀釋漂白水進行校園環境清潔及消毒作業；另學校於開學後也應在校園出入口處設置體溫量測站，體溫超過37.5度者要儘速就醫，校園若發現疑似個案，也需依規定進行校安通報及學校傳染病通報。此外，補習班及課照中心也應落實環境消毒、量體溫及配戴口罩。