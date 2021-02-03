延後開學 教部：周五公告國中會考範圍、統測範圍待議

教育部今宣布將延後4天開學，因減少3天上課日，教學範圍受影響，國中教育會考、四技二專暨二技統一入學測驗考試日程不變，但考試範圍將配合調整。教育部國教署長彭富源表示，預計本周五將公布國中會考範圍；技職司副司長謝淑貞表示，統測科目多、範圍廣，調整範圍將盡快統籌後對外公告。

至於大學指定考試，教育部長潘文忠今在指揮中心記者會上表示，原定7月1、2日進行指考，因為延後開學，高中以下學校7月2日休業式，3日才正式放暑假，因此指考試將延後至7月3、4、5日，考試範圍不變；大學入學推甄及研究所碩博班考試，就比照學校既有規範進行。

統測將於5月1、2日舉行，國中會考則訂在5月16、17日。教育部主秘廖興國今下午表示，原則上參考去年經驗，日程上沒調整，但與測驗單位評估後，認為將影響學生考試範圍，接下來將由測驗單位進行命題評估，考試範圍會再行公告。

不過，距離這兩場大考不到兩個月，外界關心何時公布考試範圍？彭富源表示，本周五將公告國中教育會考範圍；統測部分，謝淑貞表示，因為統測科目多、範圍廣，將盡快彙整後公告。

去年因疫延後兩周開學，也同步調整統測、會考範圍，以去年國中教育會考為例，台師大心測中心當時表示，國文科不論翰林、康軒、南一版本，皆只考第1至7課；英語科，不論翰林、康軒、南一版本，只考第1至4課，且試題使用單字依據國民中小學最基本的1200字詞；數學科，不論翰林、康軒、南一版本，只考「二次函數」、「統計與機率」。