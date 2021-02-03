這所學校教師熱衷研習！連3年教師研習時數居全國之冠
高英工商因應108新課綱課綱教學的需要，每年都在寒暑假辦理各科專業教師素養精進研習，連續3年的教師研習時數均獲全國第一名，獲教育部國教署獎勵。今年學校每名教師平均研習時數是141.23小時，為全國之冠。
高英工商校長陳德松表示，除了教師本科的專長之外，更加強教師跨領域專長的研習，各科也聘請業界專業達人或大學教授，前來指導校內教師，長久下來讓教師積累學習能量及專業多元技術。這次寒假教師研習，每個教師平均有35小時的研習，作為新學期教學能量的儲備。
「研習雖然累，但收穫豐碩！」教師們反映，因應108課綱上路，許多課程素養導向的教材教法與以往傳統教法大不相同，教學模式反轉，讓教師摸索適應。新課綱與新課本，代表著教師們需要花費更多時間和管道進修，技術型高中因以專業領域及技術為主，教學彈性空間大，講求與時下業界相結合，也容易生產出教學成果。
高英工商教師針對各領域、各專業、各科想要精進的方向，及跨領域專長的研習，規畫相關書籍、論文、期刊等書面研讀，並聘請專業的講師到校指導業界目前最先進、最新穎的知識或技術。像廣設科以團隊為伍到校外相關部門及產業界進行參觀學習，讓各領域的教師都能獲得充實的技能，發揮在教學現場上。
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