蟾蜍山旁擬興建大樓 在地團體憂阻斷歷史文化連結

蟾蜍山位於北市公館圓環旁，2014年被指定爲文化景觀區，蟾蜍山蘊含日據時期豐富的台灣農業發展歷史，並保有台北規模最大的山城眷村。但是在地團體今舉辦記者會指出，北市教育局擬將緊鄰文化景觀的民族實驗國中部分校地，無償撥用給台科大開發「人工智慧人才培育大樓」，恐影響在地景觀以及民族實驗國中生態教育。

在地團體好蟾蜍工作室發起人林鼎傑表示，若將緊鄰文化景觀的民族實中部分校地興建大樓，大樓便會遮掩住蟾蜍山，使得未來民眾感覺不到與蟾蜍山文化景觀歷史連結，同時也影響民族實中生態教育精神的課程發展，另外，2014年蟾蜍山指定為文化景觀區後，市政府早已經投入上億經費修復活化，若是興建大樓，擔心大樓影響未來文化景觀維護工程。

另外，蟾蜍山文化景觀作為公民參與的示範點，林鼎傑表示，「興建大樓這件事，在地居民完全沒有聽說，突然就跑出來」，因此，訴求暫緩興建、並啟動公民參與計畫，讓公民決定是否興建。

事實上，民族實中以生態教學為課程精神，許多家長因為認同生態教育才將孩子送往就讀，若是興建大樓，不僅影響景觀，且施工噪音恐影響孩子上學，讓學生家長直呼「難道要學生改學土木工程嗎？」

家長梁小姐表示，自己是民族實中的畢業校友，因為認同實中教學精神與課程，婚後特地由新店搬家至大安區，預計將家中就讀小三的孩子，送往實中，若是現在興建大樓，恐會影響讓孩子接觸生態的初衷，「現在要入籍兩年才能念，還有很多家長特地從外縣市來也會受到影響。」

民族實中藝文老師黃愷雁表示，每年新生入學前，都會有兩天一夜旅行，便是由蟾蜍山開始體驗校園生活，學生需要在蟾蜍山完成闖關體驗活動，以認識生態環境，若是興建大樓，恐怕是在孩子面前演示破壞生態。

對此，北市教育局副局長陳素慧表示，台科大僅是提出草案，目前都還沒有進度，因為案子並非提案後就馬上成功，蓋大樓滋事體大，與學校發展息息相關，蟾蜍工作室以草案就斷定會讓學生權益受損推論有點太快。

陳素慧表示，很認同蟾蜍山有生態保育問題，若將來真的有進一步合作，會採納地方上的意見，邀請公民參與，且學校老師、學生、家長都是學校很重要教育夥伴。