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延後4天開學！2月20日原訂要補班課「變寒假」 潘文忠：免補課

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教育部延後開學規定公、私不一 家長網戰到官網當機

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

讀公立學校錯了嗎？教育部今天宣布，為因應開學前防疫工作，高中以下學校、公立幼兒園延後到2月22日開學，但私立幼兒園、補習班等正常運作。消息一出，家長反彈質疑為何公、私幼標準不一，臨時多出來的寒假讓他們難以安排，有人直指教育部在整人，教育部官網疑似因熱烈討論而當機。

我國中小學因應疫情，第二年宣布延後開學，消息引發熱烈討論，有家長表示，今天才3日，防疫工作大可提前準備，為何要拖到開學前？也有家長不滿指出，行事曆都已規畫安排好，如今臨時多出四天寒假，他們不知道要把幼兒放哪。

但也有家長認為防疫較重要，有網友表示安全為優先，也有網友要大家看看國外不能上課的慘況，並說台灣已經很幸福了。

教育部 寒假

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