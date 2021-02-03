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延後4天開學！20日原訂要補班課變寒假 潘文忠：免補課
國內疫情升溫，教育部長潘文忠今宣布將全國高中以下學校、公立幼兒園開學日延後4天，從2月18日延到2月22日。原訂2月20日要補班補課，潘文忠表示，因為寒假時間延長， 2月20日就算在寒假內，因此無需再補課。
今年春節將從小年夜開始放假，第二學期原定2月17日開學，為了讓親子作息同步，教育部去年6月決定今年寒假延後至2月18日開學，2月20日則訂為補班日。
不過，因應國內防疫，教育部今日宣布延後四天開學，2月22日才正式上課。潘文忠表示，20日仍在寒假期間，因此沒有補課問題，但大人還是要補班。
潘文忠表示，全國高中以下學校延後開學，家長其中一人如有照顧12歲以下之學童，或國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」。
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