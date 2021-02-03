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中小學延後4天開學 教團：為何不測試一下線上教學？

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今宣布109學年度第二學期高中以下延後四天開學，不少家長、教師直呼是「惡夢重演」。本報系資料照
教育部今宣布109學年度第二學期高中以下延後四天開學，不少家長、教師直呼是「惡夢重演」。本報系資料照

教育部今宣布109學年度第二學期高中以下延後四天開學，不少家長、教師直呼是「惡夢重演」。教師團體表示，消息來得倉促，學校行政、教師得重新調整行事曆，也有教師認為，本土疫情雖未趨緩，但也沒再擴大，因應疫情，教學現場也都練好線上教學，根本沒必要延後開學，教育部也都說線上教學準備好了，頻寬也沒問題，為何不趁現在測試一下？

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳表示，台灣疫情不像歐美嚴重，部桃事件是院內感染，學校也不是主要感染源，只要保持好社交距離，根本沒必要延後開學。

高孟琳也提到，就算疫情嚴重，也沒必要延後開學，各級學校早就演練好線上教學，現在突然宣布延後開學，打亂學校作息，簡直是「晴天霹靂、惡夢重演」，教學現場一定會跳腳。

高孟琳認為，教育部不斷宣稱已經準備好線上教學、頻寬也都沒問題，「現在就是最好的測試實戰！」，質疑為何不利用這個好時機測試一下，若未來台灣疫情真的嚴重，勢必能更快上手，才能真正做到停課不停學，不會措手不及。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，若教育部真要未雨綢繆，不如一開始就宣布要延後開學，乾脆就提早決定，多數人也可以接受。

侯俊良說，這是非常臨時的訊息，但也還能理解，疫情情況下，寒假期間校園需做消毒準備，也沒人敢表示什麼意見，教學現場也就要再辛苦一點，學校行事曆早已排定，勢必要做變動。

疫情 教育部

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