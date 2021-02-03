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重啟境外生入境專案 教育部：將速討論採檢流程及配套

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
下學期有4489名大專校院新生要來台就讀。圖為桃園機場大廳空蕩景象，僅有工作人員維持清潔作業。記者陳嘉寧／攝影
下學期有4489名大專校院新生要來台就讀。圖為桃園機場大廳空蕩景象，僅有工作人員維持清潔作業。記者陳嘉寧／攝影

新冠肺炎疫情持續，但我國下學期有4489名境外生等著入境。教育部表示，境外生入境專案2月1日已獲中央流行疫情指揮中心核定，並指示境外學生於居家檢疫完成後，需經採檢為陰性才能外出。教育部將儘速與衛政單位商定採檢流程及配套事宜後，通函各校重啟境外生入境專案。

境外生入境專案討論的一個月之久，教育部1月初開跨部會會議，次長劉孟奇表示，境外生都將以專案方式入境。教育部長潘文忠13日又說，教育部日前開跨部會議，會中決議境外生要提出核酸檢驗陰性報告，研擬相關檢疫強化流程，將呈報指揮中心，讓境外生跟學校可依規則申請。

教育部 新冠肺炎

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