整理包／家長震撼彈！開學、指考延期 防疫照顧假怎麼請？

中央流行疫情指揮中心今(3)日宣布，考量國際疫情持續嚴峻，為確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，教育部部長潘文忠表示，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日再開學。

Q1：延期怎麼延？高中以下寒假多4天 私幼、課照、補習班正常運作

教育部部長潘文忠表示，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，原訂2月18日開學，因疫情影響，校園需消毒考量延後4天至2月22日開學。

大專校院2月22日（含）以後開學。設於各級學校內之樂齡中心、樂齡大學、社區大學及其他終身學習機構，2月22日（含）以後開學／上課。公立幼兒園（含專設幼兒園）原則比照國民小學延後至2月22日開學；私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，並加強防疫措施。

潘文忠說明，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日開學，最後上課日延至7月2日，休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日開始。

Q2：2月20日補班怎麼補？一切照常不受影響。

原訂2月20日要補班補課，潘文忠表示，因為寒假時間延長，2月20日就算在寒假內，無需再補課，但上班族仍需照常補班。

Q3：指考、會考有更動嗎？指考延後，技專統測及會考日期不變

針對大型考試時間及範圍調整，大學指考考試日程調整，原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

109學年度四技二專暨二技統一入學測驗（5月1日至2日）及國中教育會考（5月15日至16日）考試日程不變、考試範圍將配合調整，範圍另行公告。

Q4：防疫照顧照如何定義？最多就請4天

消息一出，國內許多雙薪家庭的父母在網上一片哀號，雖然指揮中心明確表示，2月11日至2月24日期間，若有照顧12歲以下學童之需求，家長其中1人可請「防疫照顧假」，仍有計畫被打亂的感覺。先來看防疫照顧假是什麼。

所謂的「防疫照顧假」，是基於因應防疫的特別措施，不可歸責於勞工，所以雇主應予准假，且不能視作曠職，不能強迫請事假、不能扣全勤獎金、不能以此為由解僱。目前因應寒假延後計畫，家長1人最多可請4天。

Q5：如果您的雇主不給假，如何處理？

1.勞工配合防疫照顧需求而未出勤，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或扣發全勤獎金等不利之處分。

2.雇主如扣發全勤獎金，將依違反勞基法22條工資未全額給付處罰；如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定處罰，處罰金額都是2萬元至100萬元。

Q6:防疫照顧假是公假？還是家庭照顧假？

1、「防疫照顧假」係為防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，但此一特別措施並未強制雇主應付薪資，希望勞雇雙方要共體時艱，共同為防疫而努力。

2、為使有12歲以下子女之受僱家長有多一個請假的選項，與各公私部門既有的相關請假規定（如：家庭照顧假、事假、特別休假等）併行，並沒有排他或替代的關係。

Q7：中小學都配合指揮中心延後開學，只有12歲以下學童之家長可以請「防疫照顧假」嗎？國、高中家長可以請什麼假？

有鑑於12歲以下之學童不宜獨自留於家中，特訂定「防疫照顧假」提供有12歲以下學童之家長多一個選擇。國、高中家長如有照顧需求，仍依照性別工作平等法或依勞動基準法規定辦理。