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疫情升溫 教部：高中以下學校延後4天開學

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國內疫情升溫，教育部長潘文忠今在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布相關配套。圖／教育部提供
國內疫情升溫，教育部長潘文忠今在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布相關配套。圖／教育部提供

國內疫情升溫，教育部潘文忠今在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，高中以下學校將延後四天開學，2月22日開學，109年第二學期7月2日為最後上課日，7月3日暑假才開始；另原訂2月20日配合2月17日彈性放假調整上課機制，考量上課日程已延後，2月20日仍為寒假期間。

多個大型考試都在下學期登場，因為延後開學，潘文忠表示，大型考試技專統測原定5月1、2日，國中會考5月16、17日，考試日程不改變，但考試範圍配合上課時間改變，範圍也會調整；大學指定考試原定7月1、2日，由於各高中考場還在上課中，考試延後至7月3、4、5日，因學期範圍皆上完，考試範圍不改變；大學入學推甄及研究所碩博班考試，就比照學校既有規範進行。

潘文忠表示，設於各級學校內之樂齡中心、樂齡大學、社區大學及其他終身學習機構，2月22日（含）以後開學／上課；公立幼兒園（含專設幼兒園）原則比照國民小學延後至2月22日開學；私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，並加強防疫措施。

潘文忠表示，有關延後開學之相關配套，仍將比照去（109）年之各項防疫措施辦理，開學前完成校園清潔消毒及防疫物資整備作業，2月17日至21日校園暫不開放；大專校院開學前須完成校園內及自備交通車之清潔消毒，校園消毒期間若開放校園空間，應落實實聯制及體溫量測。

潘文忠表示，全國高中以下學校延後開學，家長其中一人如有照顧12歲以下之學童，或國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」。

潘文忠說，延後開學期間，提供高中以下弱勢學生用餐協助，教育部也建置「教育雲」網站，彙集數位資源及平台工具，提供老師為學生規劃在家自主學習及學生線上自主學習課程。

潘文忠 幼兒園 教育部

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