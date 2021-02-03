外籍生寒假何處去？這些大學辦活動促進國際互動
寒假期間多數外籍生不會選擇返鄉，留在學校因此多數學校也會安排活動給外籍生，嘉義縣南華大學將外籍生集中管理，推出五項活動，吳鳳科技大學則安排外籍生補習考取華語文證照後，外縣市遊玩。
南華大學自寒假起安排外籍學生五樣藝文活動，體驗中華文化，「綺麗繪幸福、牛『轉」錢坤 」活動，讓學生親手彩繪紅包，並DIY自製皮革錢包；「牛年發大財、步步糕升、團團圓圓」學生下廚自製發糕、鹹湯圓；「牛轉乾坤剪紙趣」、「犇向幸福慶團圓」則讓學生體驗滿滿的中國風。
另為嘉義吳鳳科技大學因應新南向政策及3月6日的華語能力測驗，寒假期間1月25日至2月19日舉辦華語文輔導課程，加強外籍學生聽說讀寫能力。
課程結束後，3月6、13日二梯次僑外生校外教學，將走訪山中小城奮起湖，品嚐道地奮起湖便當，參觀縣定古蹟奮起湖車庫，遨遊肖楠木樹林步道。
吳鳳科大表示，目前校內外籍生共314位，多來自越南，舉辦相關活動意義在於讓外國學生充分了解台灣溫暖的人情味，也藉此機會，乎相交流。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言