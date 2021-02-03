外籍生寒假何處去？這些大學辦活動促進國際互動

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
吳鳳科大往年會替外籍生舉辦國際文化祭，促進雙邊文化交流。圖／吳鳳科技大學提供
吳鳳科大往年會替外籍生舉辦國際文化祭，促進雙邊文化交流。圖／吳鳳科技大學提供

寒假期間多數外籍生不會選擇返鄉，留在學校因此多數學校也會安排活動給外籍生，嘉義縣南華大學將外籍生集中管理，推出五項活動，吳鳳科技大學則安排外籍生補習考取華語文證照後，外縣市遊玩。

南華大學自寒假起安排外籍學生五樣藝文活動，體驗中華文化，「綺麗繪幸福、牛『轉」錢坤 」活動，讓學生親手彩繪紅包，並DIY自製皮革錢包；「牛年發大財、步步糕升、團團圓圓」學生下廚自製發糕、鹹湯圓；「牛轉乾坤剪紙趣」、「犇向幸福慶團圓」則讓學生體驗滿滿的中國風。

另為嘉義吳鳳科技大學因應新南向政策及3月6日的華語能力測驗，寒假期間1月25日至2月19日舉辦華語文輔導課程，加強外籍學生聽說讀寫能力。

課程結束後，3月6、13日二梯次僑外生校外教學，將走訪山中小城奮起湖，品嚐道地奮起湖便當，參觀縣定古蹟奮起湖車庫，遨遊肖楠木樹林步道。

吳鳳科大表示，目前校內外籍生共314位，多來自越南，舉辦相關活動意義在於讓外國學生充分了解台灣溫暖的人情味，也藉此機會，乎相交流。

嘉義吳鳳科技大學往年會舉辦烤肉趴，歡迎外籍新生。圖／吳鳳科技大學提供
嘉義吳鳳科技大學往年會舉辦烤肉趴，歡迎外籍新生。圖／吳鳳科技大學提供
吳鳳科大往年會替外籍生舉辦國際文化祭，促進雙邊文化交流。圖／吳鳳科技大學提供
吳鳳科大往年會替外籍生舉辦國際文化祭，促進雙邊文化交流。圖／吳鳳科技大學提供

外籍生 奮起湖 寒假

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