財團入主康寧大學風聲不斷 近百名教師赴教部陳情

教育部去年11月向法院聲請解除康寧大學董事會職務，目前正在籌組公益董事推選小組，重新組織康寧大學公益董事會。近來卻屢傳財團將入主康寧，高等教育產業工會（高教工會）今聚集近百名教師到教育部陳情，呼籲董事會應以教職員生為主體，而非特殊利益或財團代表，讓康寧大學由教職員生共治。

康寧大學台南校區因財務問題，去年遭教育部勒令109學年起停招，但康寧向台糖公司承租土地作為台南校區，原定去年2月繳交次20年權利金，卻未依約繳交，董事會原承諾去年分期解決問題，最後也沒做到，教育部向法院聲請解除所有董事職務，法院正式裁定核准。

康寧大學董事會解散，也成為國內首例，教育部將協助籌組公益董事會，並組織9人推選小組遴選公益董事。包含2名教師代表、1名學生代表、2名工會代表以及4名專家學者代表，由推選小組擬定公益董事遴選相關規範，並選出公益董事重組董事會。

未料近期卻傳出有財團動作不斷，引起教職員和工會組織擔憂。近百名康寧大學教師及高教工會今下午到教育部前陳情，訴求新組成的董事會，教職員生代表應占二分之一以上，其餘董事應為社會公正人士，而非特殊利益或財團代表。

康寧大學教師代表呂莉婷表示，唯有與學校休戚與共的教職員生取得董事會過半席次，才能確保康寧大學永續、正派經營；康寧大學應用外語科陳姓教師也指出，康寧台北校區109學年度新生註冊率達94%，只要正常辦學，避免不正當介入，並無生源和財務上的明顯困難，師生也歡迎校友個人捐款，但不會同意捐款來換董事席次。

高教工會副理事長周平也說，財團入主不是萬靈丹，過去台觀、亞太被財團入主，卻是「引狼入室」，放任財團入主，甚至讓學校成為「學官兩棲」，非典型雇用的場所。

高教工會林柏儀則指出，教育部正在籌組公益董事推選小組，卻由教育部草擬公益董事推選辦法，草案竟提到「公益董事要以董事群三分之二集體報名推選」，甚至傳出要捐資一定數額，董事群才能取得候選資格。

林柏儀批評，過去景文、永達皆是由個人推選個別公益董事，不是群體或法人，若設定條件出錢、團報可拿到三分之二席次，恐怕只有財團能出大錢，而在取得三分之二席次後，董事會就可做重大決議，包含科系停招、學校停辦、合併、校產捐贈，此舉形同放任高等教育商品化。

對此，教育部高教司專門委員曾新元解釋，僅是基於會議需求才由教育部提出草案，公益董事資格及遴選方式仍需由推選小組開會討論後產生，並沒有設定1.5億的數額。不過，高教工會質疑教育部有無跟財團私相授受？曾新元則表示，「沒有私相授受給特定團體，但是有個人團體來詢問」。

林柏儀也提到，康寧大學昨日在校務會議上選出2名教師代表（南、北校區各一名），以及1名學生代表要參與公益董事推選小組，原定今日要召開第一次推選小組會議，未料教育部卻臨時喊卡，要求由南北校區分別推派代表。他質疑，北部校區100名教師推一席，南部20名教師也推一席，違反票票等值原則，康寧大學過半教師參與高教工會，但推選小組卻沒有高教工會代表，應增派代表，才能傳達康寧教師的「真民意」。