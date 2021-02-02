柯文哲：與其唸沒實質用途的大學 不如發展產學技職

為發展智慧科技、並強化技職教育與產業的鍊結，台北市教育局引進台灣樂金電器的產業資源，與內湖高工推動產官學合作。台北市長柯文哲今天出席「台北市IoT物聯網智慧家電技術教學中心」揭牌，柯文哲說，台灣與其讓學生去唸沒有實質用途的大學，不如發展技職教育，讓學校的學習，可以與產業合作。

柯文哲也表示，台北市政府從2018推動「台北技職教育政策綱領」以來，現在已與企業簽署有14個合作備忘錄，並建置5處教學中心。包括與德國西門子、日本日立，及韓國樂金（LG）等國際企業合作。柯說，台灣的教育，與其讓學生去唸沒有實質用途的大學，不過在技職教育的實務上，讓學校的學習多與產業合作，盼業界可以為學校帶進師資、課程，更重要的是，帶來學生的實習機會。

北市教育局表示，這次台灣樂金（LG）捐贈逾300萬元教學設備，教育局也配合專案補助逾210萬元，在台北市內湖高工打造「北市IoT物聯網智慧家電技術教學中心」。

智慧家電技術教學中心規劃分為技術教學區及體驗展示區，學生在教學區的技術學習成果，將可透過展示區的智慧家電設備實際測試、應用及成果展現，達到實務與理論同步發展的技職教育特色。

教育局表示，未來將透過產業跨域整合打造新型產學合作模式，共同發展居家環境及物聯網智慧科技課程，並藉由產業與學校合作開發智慧家電科技培訓課程、人才培訓技術認證及業師產學交流等合作，培育符合產業未來需求的智慧家電與居家環境控制科技人才。

教育局提到，台北市自2018年7月18日訂定「北市技職教育政策綱領」，積極推動各項創新產學合作計畫，迄今已設置「自動化技術訓練中心」、「節能技術教學中心」、「電動車技術教學中心」、「汽車修護技術教學中心」及「IoT 智慧物聯網技術教學中心」等5間技術教學中心，獲產業挹注價值約4400萬元之設施設備。