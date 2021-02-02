疫情升溫 侯友宜視察補習班防疫工作

寒假開始，補習班成學生主要去處，新北市長侯友宜今日下午帶隊前往視察，了解補習班防疫工作，並要求各大補習班與課照中心都要持續落實配戴口罩、加強消毒工作、採取梅花座，呼籲大家一定要將防疫工作做到最嚴密。侯友宜表示，實聯制落實

侯友宜今日到板橋區2家補習班，檢視補習班體溫量測是否落實健康七守則「備物資、重消毒、量體溫、實聯制、戴口罩、勤洗手、生病不上課」。

侯友宜指出，所有補習班及課照中心在班上都要採取梅花座拉大座位距離，或採分段分流上課、線上教學等方式減少人數，並隨時依疫情做滾動式調整。

新北市教育局表示，疫情發展以來，補習班及課照中心都訂有防疫工作事項檢核表，內容包括物資整備、通報機制及防疫作業等三大項目，除提供業者自我檢核外，也納入平時稽查重點，為學生學習環境做最高規格的安全把關。

教育局強調，若補習班未依規定辦理，依短期補習班設立及管理準則第35及36條，得視其情節輕重，分別為糾正、限改、停招，最重可撤銷立案；課照中心依兒童及少年福利與權益保障法第108條，分別為限改、處3萬以上30萬以下罰鍰、停辦，最重可廢止設立許可。