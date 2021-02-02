說唱藝術家楊秀卿、舞蹈家劉鳳學 獲40屆行政院文化獎

文化部今日公布第40屆行政院文化獎得主名單，得主為說唱藝術家楊秀卿及舞蹈家劉鳳學。文化部長李永得親自致電向兩位受獎人道賀，並表示兩位受獎人在傳統藝術及表演領域的傑出表現，對我國文化推廣及交流有深厚貢獻，令人感佩。

楊秀卿1934年出生於新北市新店區，因兒時延誤就醫，導致雙眼失明，其父親為讓她習得一技之長，將她送到基隆一戶以賣唱為生的人家收養，從此展開楊秀卿的「唸歌」生涯。11歲時楊秀卿開始外出走唱，青少年時期在臺北圓環一帶駐唱，取材於街坊巷弄之故事，並由此打響其「口白歌仔」的名聲。

1969年起，楊秀卿受僱錄製說唱節目播放，最盛時期共計53家電台同時播放她的說唱錄音帶，1983年開始傳授學生唸歌技藝，1985年陸續於各項傳統藝術活動中獻聲。1989年獲得民族藝術薪傳獎、2007年獲得第11屆國家文藝獎─說唱藝術家，並於2009年獲文化部登錄為「重要傳統表演藝術保存者」，尊稱「人間國寶」。

楊秀卿有感於說唱藝術逐漸在沒落，希冀自己能讓「歌仔」這種傳統民俗曲藝延續下去，2010年成立「楊秀卿說唱藝術團」，透過不同途徑宣揚唸歌說唱技藝，讓更多人認識唸歌之美。2015年起，楊秀卿展開紀念音樂會巡迴演出，並在2016年參與微笑唸歌團「唸啥咪歌」專輯，獲德國紅點設計獎「最佳設計獎」，2017年參與「血觀音」電影拍攝。

劉鳳學生於1925年，從小學習古典芭蕾舞，1950年代開始接觸原住民舞蹈，1965年至1966年到日本研究所進修研習舞蹈創作法，同時也在日本宮內廳研究唐代樂舞。1976年創辦「新古典舞團」，並於1987年獲得英國國家舞蹈哲學博士學位，為我國第一位舞蹈博士。她於1979年提出「國民中小學舞蹈實驗班」建議案，1994年第7屆全國教育會議中提出「七年一貫制藝術教育制度」，對台灣舞蹈教育有極大的影響，