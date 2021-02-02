中華醫大傑出校友翁志宜研發創傷敷料上市 回母校謝師

中華醫大校友翁志宜民國78年食品營養科畢業，經營的儕陞生化技術研發的創傷敷料通過衛福部審核規定，預計4月量產上市，將爭取國際醫療市場，今天回母校感謝師長。校方表示，翁志宜創業有成，具體貢獻醫療，堪稱華醫之光。

儕陞生化位於台南科學園區，日前獲得亞太美業精品獎產業標竿獎，投入研發的「善尼仕創傷敷料」通過第二類醫材許可上市，雙喜臨門，她把榮耀與全體師生和校友分享。

校長曾信超對翁志宜的成就豎起大拇指，讚揚她是華醫之光，學弟妹的表率。

翁志宜華醫畢業後升學，並取得營養師高考證照進入醫院工作，先生在一次意外中手指被絞肉機輾傷嚴重，為減輕疼痛和照顧傷口復原，家裡自行研發的中藥材調配來照顧傷口，發現效果明顯，激起她和學化工的先生投入中藥材萃取研發創傷敷料的念頭。

夫婦倆胼手胝足創立儕陞生化技術股份有限公司，18年來透過與醫療背景的大學合作研發，公司也設立實驗室自行開發研究，已陸續產製10多種美容保養品上市。

創傷敷料則是歷經10年研發成功的新型皮膚創傷用藥。翁志宜表示，善尼仕創傷敷料通過新藥臨床前二期及三期毒理安全試驗，已取得20多張發明與技術專利，用於臨床可作為手術後傷口修復、癌症患者放療皮膚損傷、糖尿病足潰瘍等等，降低組織發炎和傷害，加速組織修復達到全皮層傷口癒合、深二度燒燙傷傷口癒合。

翁志宜去年獲選中華醫大傑出校友。把個人的事業成就歸功母校師長的培育，為她紮下厚實的基礎。