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一年一亮點！台南推普及化運動這麼做

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市研發創意健身操，全面推廣至國中小。記者鄭惠仁／攝影
台南市研發創意健身操，全面推廣至國中小。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府配合教育部推動運動普及化，今年首創馬拉松班際接力對抗賽，並研發創意健身操，全面推廣至國中小；接著將舉辦創意健康操比賽，讓運動更有趣，而未來也將以一年一亮點推出特色普及化賽事，讓運動向下扎根。

南市教育局已在日前舉辦首屆馬拉松接力班際對抗賽，市長黃偉哲也表示，目前教育局推動的普及化運動班際賽事包含跑步、跳繩及樂樂棒球，其中跑步部分，各縣市多半以大隊接力的形式推動，南市首創馬拉松班際接力對抗賽，讓學生挑戰中長距離，由全班一起完成一場微馬拉松，讓一個人無法完成的距離，由全班一同協力完成，深具教育意義。

體育處表示，這場賽事中，全校僅有79名學生的南化國小，拿下五年級乙組第2名，相當突出。帶隊老師表示，每天早上都會陪孩子跑操場10至14圈，加上學校天然環境得天獨厚，也有山野教育、腳踏車等課程，且畢業成年禮及旅行也是「爬山」，讓學生更積極主動地參與運動。

南市也在今年研發創意健康操，以活潑輕快的編曲配樂，融入棒球揮棒、籃球防守、武術等各式運動基礎動作，達到熱身的效果。目前除已在種子學校發酵，也將在上半年辦理兩場以上種子教師培訓研習，除全面推動，並在新學年度舉辦「創意」健康操比賽；各校將以創意健康操的基本動作元素改編，融合區域及學校特色，讓運動更有趣。

馬拉松 教育局

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