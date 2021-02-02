普林思頓資遣教師爭議 校方：超額老師是大環境問題

台北市私立育達高職去年6月改名「普林思頓高中」，並增設國中、小。卻有校內老師投訴，學校惡意關科、違法資遣，目前正在研擬申訴書，對此，普林思頓高中校長劉育仨表示，超額教師產生的原因，是整個大環境所造成私立學校招生不足，招生計畫都經過有一定的行政程序。

針對教師投訴學校惡意關科，劉育仨表示，學校每一年都會有招生計畫，會經過有一定的行政程序，主要原因是私立學校近年招生人數遞減，因而產生學生人數減少、總班級數減少，教師總人數過剩，所以會有超額教師產生，超額教師產生的原因，是整個大環境所造成私立學校招生不足。

劉育仨表示，處理超額老師問題，就會產生老師願不願意自動離職。資遣老師需要教評會通過，但是教評會成員大部分都是老師，要老師來行使「同意」老師被資遣、沒有工作，會讓教評會成員有情感壓力。因此，劉說，教評會未通過是因為教評會成員不敢同意、也不敢不同意。

另外，普林思頓高中目前有新工程進行中，教師也質疑裁科、資遣老師，卻花鉅資興建大樓，對此，劉育仨表示，目前的高中教室環境，未必符合國中、小的教學需求，因此興建新大樓未來會分配給國中部及國小部使用。

劉育仨說，私立學校想要永續經營就要把餅做大，有些學校選擇的就是停招，但是我們就希望能夠開創契機，所以我們就試著增設國中部和小學部，如果高中部的老師具有國中、小的教師資格，還能夠增加他的工作機會。

教育局副局長陳素慧則說，學校有把程序報來教育局，並要請教育局核定，目前還在相關法令審查。首先教育局會審查，學校是不是依系所所、系、科、組減班，導致教師已經沒有相關科目可以教，包括學校是否有輔導課等其他工作可以適合這個老師，都會一併考量；再來，才談到教評會是否通過，至於，該校教評會是否有成員不表達意見的狀況，學校也有報過來。