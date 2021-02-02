安心就學不安心！部分大學拒開遠距課 教育部將減招

新冠肺炎疫情升溫，教育部長潘文忠日前表示，境外生開學前若未入境，將納安心就學方案。但境外生權益小組說，此方案只是「建議」學校開設遠距課程，對於大學是否開設遠距課程、如何進行此類課程，並無具體的規範和強制性，更沒有提供任何資源協助。

他們提出三點呼籲，第一是制定完整、具強制力的遠距教學保障方案，原則上非實習、實作類課程，都應提供未入境境外生遠距教學。第二是切實監督各大專院校執行情況，調查109第2學期各大專院校遠距教學規畫。第三是提供遠距教學的教學助理及設備經費補助，協助各校保障遠距教學品質。

教育部今天對此表示，學校對於受疫情影響無法來台的境外學生所提出的遠距教學需求，未能提供適當協助，致影響其受教權益，教育部會據此調減該校境外生招生名額。另將針對境外生人數較多，或遭檢舉未落實安心就學措施的學校，進行安心就學措施品質實地訪視，以落實對境外生受教權益的維護。

教育部表示，去年2月要求各大專校院啟動安心就學措施，提供學生彈性修業機制，其中即包括同步或非同步的遠距教學、使用遠距教學教材或學習平台系統進行教學及討論，並應提供教師所需軟硬體設備、培訓教師進行遠距教學及支援數位助理（TA）等。教育部將視學校實施安心就學情況，滾動提供經費協助支應相關教學研究配套支出。