普林思頓高中資遣教師爆爭議 教團控學校違法

台北市私立育達高職去年6月改名「普林思頓高中」，並增設國中、小，力拼國際化發展，但開學時卻僅收到1名學生，招生不如預期。有校內老師投訴，學校惡意關科，導致學生人數崩盤、教師人數超額，學校竟在教評會未通過的情況下，違法資遣約10名教師。全國私校工會理事長尤榮輝表示，國內少子化嚴峻，高中職招生最先受到衝擊，學校卻違法資遣教師，呼籲教育局、教育部應徹底把關。

投訴教師指出，學校在108學年、109學年以偽造文書手段將全校12個科別裁減7個科別，學生人數雪崩式下滑，導致造成教師人數超額，學校開始資遣專任教師，這次約有10名專任教師遭資遣，其中也有部分教師自請離職。

投訴教師說，若學校要資遣教師，依「教師法」第四章，要經過教評會審議通過後，再送教育局核准。但學校去年11月26日召開教評會，教評委員認為超額教師的責任不在教師，而在學校，不支持學校違法行為，最終會議流會，但學校仍將「未通過」的會議記錄呈報教育局。

該名教師表示，教評會未通過這項資遣案，學校卻在1月28日寄發公文「終止聘任關係」。該份公文指出，因現職已無工作又無其他適當工作可以調任，依私法契約終止兩造聘任關係，並自109學年度第二學期（2月1日）起正式資遣。

該名教師批評學校作法「違法」，目前已擬具申訴書，準備向台北市教師申訴評議委員會提起申訴。該名教師也提到，教師們也將學校偽造文書惡意關科的證據投訴各單位，卻未受重視與明確調查，已正式向司法單位告發，檢察官正立案處理中。

國內少子化嚴峻，高中職招生最先受到衝擊，全國私校工會理事長尤榮輝表示，私校教師也適用教師法，不少學校可能不懂法律，惡意扣減教師研究費，嚴重者更會違法不續聘、資遣教師，「這些現象工會處理越來越多，希望教育局、教育部要徹底把關」。

尤榮輝表示，依據「教師法」，所有資遣、不續聘都要經過校內教評會審議通過，才能報請主管機關核准，當學校有違法資遣或不續聘，主管機關就應該否決核准，但卻有學校會在主管機關未核准前侵害老師權益，以拖待變「逼」老師自請離職。

尤榮輝舉例，比如不排課、不發薪水，又把健保、私校退撫、公保全都停保，導致老師無薪，也沒有健保供保，剝奪教師工作權，若陳情申訴案件以公文往返「拖太久」，將使教師生活陷入困頓，以此手段逼教師自願離職，教育主管機關將成為侵害教師權益的幫兇，期待主管機關要明快、果決。